Долги "продавца" известных снеков растут: очередной суд на 3 млн
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. ООО “Хавасс Ингейдж Украины” обратилось в Хозяйственный суд Днепропетровской области с иском о взыскании с ООО “АЙ ПИ ДЖИ КРИСПС Продакшн” 3 млн грн задолженности. Об этом свидетельствуют данные Единого реестра судебных решений, передает УНН.
В своем исковом заявлении “Хавасс Ингейдж Украины” указывает, что предприятие “АЙ ПИ ДЖИ КРИСПС Продакшн” должен уплатить Обществу 3 млн грн задолженности, согласно условиям договора от 26 февраля 2018 года, в части оплаты за предоставленные рекламные и маркетинговые услуги.
Производство по делу было открыто 7 октября 2019 года. Сегодня судебное заседание находится на стадии, предшествующей дебатам.
ООО “Ай Пи Джи Криспс Продакшн” зарегистрировано в Днепре, и специализируется оно на “торговле продуктами питания”. Руководителем предприятия до недавнего времени считался Евгений Коновалов, ранее работавший в компании “Наутилус-Инвест 2006”, которая, в свою очередь, входила в состав снековой компании семьи экс-депутата Сергея Рыбалки — “Си Групп”. Бывшая корпорация занималась производством снековой продукции, в частности, семечек, сухариков, орешков, чипсов и тому подобное. Речь идет о таких ТМ, как Semki, “Казацкая слава”, “Мачо” и другие.
Сегодня эти же бренды снеков производит компания под названием “Ай Пи Джи”, о чем говорится на ее официальном сайте.
Более того, ранее СМИ сообщали, что торговая марка Sеmki свое время принадлежала лично экс-радикалу Сергею Рыбалке.
Исходя из этого, можно предположить, что новая группа снековых компаний, среди которых упомянутая “Ай Пи Джи Криспс Продакшн” и ООО “Ай Пи Джи Трейдинг — это все та же бывшая “Си Групп” семьи Рыбалок, только с новым названием и регистрацией.
Тем более, что именно “Ай Пи Джи Криспс Продакшн” недавно заказывало рекламу для ТМ Semki.
Напомним, ранее долговой иск против “Ай Пи Джи Крипс Продакшн” подала компания “Синергия — Групп”. Последняя просила взыскать с снекового “продавца” 877 тыс. грн задолженности.