Борги "продавця" відомих снеків ростуть: черговий суд на 3 млн

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. ТОВ “Хавас Інгейдж Україна” звернулося до Господарського суду Дніпропетровської області із позовом про стягнення із ТОВ “АЙ ПІ ДЖІ КРІСПС Продакшн” 3 млн грн заборгованості. Про це свідчать дані Єдиного реєстру судових рішень, передає УНН.

У своїй позовній заяві “Хавас Інгейдж Україна” вказує, що підприємство “АЙ ПІ ДЖІ КРІСПС Продакшн” має сплатити Товариству 3 млн грн заборгованості, відповідно до умов договору від 26 лютого 2018 року, в частині оплати за надані рекламні та маркетингові послуги.

Провадження у справі було відкрите 7 жовтня 2019 року. Сьогодні судове засідання перебуває на стадії, що передує дебатам.

ТОВ “Ай Пі Джі Кріспс Продакшн” зареєстровано в Дніпрі, і спеціалізується воно на “оптовій торгівлі продуктами харчування”. Керівником підприємства до недавнього часу вважався Євген Коновалов, який раніше працював у компанії “Наутілус-Інвест 2006”, яка, своєю чергою, входила до складу снекової компанії сім’ї екс-депутата Сергія Рибалки — “Сі Груп”. Колишня корпорація займалася виробництвом снекової продукції, зокрема, насіння, сухариків, горішків, чипсів тощо. Йдеться про такі ТМ, як Semki, “Козацька слава”, “Мачо” та інші.

Сьогодні ці ж бренди снеків виробляє компанія під назвою “Ай Пі Джі”, про що йдеться на її офіційному сайті.

Понад те, раніше ЗМІ повідомляли, що торгова марка Sеmki свого часу належала особисто ексрадикалу Сергію Рибалці.

Виходячи з цього, можна припустити, що нова група снекових компаній, серед яких згадана “Ай Пі Джі Кріспс Продакшн” та ТОВ “Ай Пі Джі Трейдинг — це все та ж колишня “Сі Груп” сім’ї Рибалок, тільки з новою назвою та реєстрацією.

Тим більше, що саме “Ай Пі Джі Кріспс Продакшн” нещодавно замовляло рекламу для ТМ Semki.

Нагадаємо, раніше боргової позов проти “Ай Пі Джі Кріпс Продакшн” подала компанія “Синергія — Груп”. Остання просила стягнути зі снекового “продавця” 877 тис. грн заборгованості.

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