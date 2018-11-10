Болтон исключил развитие военного сценария в случае выхода Ирана из СВПД
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Соединенные Штаты не считают, что Тегеран откажется от обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по своей ядерной программе, но и при таком развитии событий у Вашингтона нет намерений развязать военный конфликт с Ираном. Об этом заявил в пятницу помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в беседе с журналистами в Париже, передает УНН.
Стенограмму выступления советника американского лидера распространила пресс-служба Совета национальной безопасности при Белом доме.
Болтону был задан вопрос, существует ли военный сценарий развития событий в том случае, если Иран покинет СВПД. "Такого в наших планах нет. Президент не считает, что Иран намерен оставлять соглашение", - сказал он.
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Как ранее информировал УНН, в мае текущего года президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, обещая не только вернуть старые, но и ввести новые санкции против Ирана. Американский лидер заверил, что Вашингтон готов к заключению нового соглашения вместо СВПД, при этом США выдвинули Ирана фактически заведомо невыполнимые условия.
Действие первой части американских санкций было восстановлено 7 августа, ограничительные меры охватили автомобилестроительный сектор Ирана и куплю-продажу золота и ряда металлов. Остальные санкции вступило в силу 5 ноября, они коснулись энергетической отрасли Ирана, а также соглашений, касающихся нефти и транзакций с центробанком страны. Как объявило министерство финансов США, санкции введены против более чем 700 юридических и физических лиц, морских и воздушных судов Ирана. Среди внесенных в список санкций организаций числится национальная авиакомпания Iran Air, Организация по атомной энергии и Центробанк Ирана.