Болтон виключив розвиток військового сценарію в разі виходу Ірану зі СВПД

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Сполучені Штати не вважають, що Тегеран відмовиться від зобов’язань у рамках Спільного всеосяжного плану дій щодо своєї ядерної програми, але і при такому розвитку подій у Вашингтона немає намірів розв’язати військовий конфлікт з Іраном. Про це заявив у п’ятницю помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон під час бесіди із журналістами в Парижі, передає УНН.