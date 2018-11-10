Болтон виключив розвиток військового сценарію в разі виходу Ірану зі СВПД
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Сполучені Штати не вважають, що Тегеран відмовиться від зобов’язань у рамках Спільного всеосяжного плану дій щодо своєї ядерної програми, але і при такому розвитку подій у Вашингтона немає намірів розв’язати військовий конфлікт з Іраном. Про це заявив у п’ятницю помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон під час бесіди із журналістами в Парижі, передає УНН.
Стенограму виступу радника американського лідера розповсюдила прес-служба Ради національної безпеки при Білому домі.
Болтону було поставлено питання, чи існує військовий сценарій розвитку подій у тому випадку, якщо Іран покине СВПД. “Такого в наших планах немає. Президент не вважає, що Іран має намір залишати угоду”, — сказав він.
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Як раніше інформував УНН, у травні поточного року президент США Дональд Трамп оголосив про вихід країни зі Спільного всеосяжного плану дій щодо іранської ядерної програми, обіцяючи не тільки повернути старі, а й ввести нові санкції проти Ірану. Американський лідер запевнив, що Вашингтон готовий до укладення нової угоди замість СВПД, при цьому США висунули Ірану фактично свідомо нездійсненні умови.
Дію першої частини американських санкцій було відновлено 7 серпня, обмежувальні заходи охопили автомобілебудівний сектор Ірану і купівлю-продаж золота та ряду металів. Решта санкції набрала чинності 5 листопада, вони торкнулися енергетичної галузі Ірану, а також угод, які стосуються нафти, і транзакцій зі центробанком країни. Як оголосило міністерство фінансів США, санкції введені проти більш ніж 700 юридичних і фізичних осіб, морських і повітряних суден Ірану. Серед внесених до списку санкцій організацій числиться національна авіакомпанія Iran Air, Організація з атомної енергії і Центробанк Ірану.