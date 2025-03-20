Большинство украинцев против уступок рф, даже ради мира – опрос

Только 8% украинцев согласились бы на то, чтобы украинские войска были полностью выведены из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. 78% - не согласны на такие условия.

Об этом пишет УНН со ссылкой на результаты социологического опроса Центра Разумкова.

Детали

Во время опроса респондентам задавался вопрос, стоит ли Украине ради прекращения войны с россией соглашаться на выполнение определенных условий, выдвинутых главой рф путиным.

Только 8% опрошенных согласились бы на то, чтобы украинские войска были полностью выведены из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей (со всей территории этих областей в пределах их административных границ).

78% респондентов - против соответствующего согласования - информирует Центр Разумкова.

Согласно результатам опроса, только 5% из общего количества респондентов согласились бы на то, чтобы в международных договорах был зафиксирован статус Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, Крыма и Севастополя, как регионов россии.

Не согласны на выполнение этого условия 82% опрошенных.

Также выявлено, что около 7% опрошенных (2% в Западном, 8% в Центральном, 11% в Восточном и Южном регионах) согласились бы на то, чтобы все западные санкции против россии были отменены.

Но не согласны на это 78% респондентов.

Вопрос безъядерного статуса Украины

В приведенном опросе, 22% респондентов (8% в Западном, 26% в Центральном, 24,5% в Восточном и 33,5% в Южном регионах) готовы ради прекращения войны согласиться на то, чтобы нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины был зафиксирован в Конституции Украины.

Впрочем, 56% выступают против этого решения.

Готовность идти на такие уступки осталась практически неизменной по сравнению с июнем 2024 года, - отмечают в социологической службе Центра Разумкова.

Дополнение

Всего было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Опрос проводился методом face-to-face с 28 февраля по 6 марта 2025 года. В него не включали жителей украинских территорий, которые временно не контролируются властями Украины. Также опрос не проводили с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Дополнительные систематические отклонения выборки могут быть последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан.

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