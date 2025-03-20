Більшість українців проти поступок рф, навіть заради миру – опитування

Лише 8% українців погодилися б на те, щоб українські війська були повністю виведені з Донецької, Луганської, Херсонської й Запорізької областей. 78% - не погоджуються на такі умови.

Про це пише УНН із посиланням на результати соціологічного опитування Центру Разумкова.

Деталі

Під час опитування респондентам ставилося запитання, чи варто Україні заради припинення війни з росією погоджуватися на виконання певних умов, висунутих очільником рф путіним.

Лише 8% опитаних погодилися б на те, щоб українські війська були повністю виведені з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей (з усієї території цих областей у межах їхніх адміністративних кордонів).

78% респондентів - проти відповідного погодження - інформує Центр Разумкова.

Згідно з результатами опитування, лише 5% із загальної кількості респондентів погодилися б на те, щоб у міжнародних договорах був зафіксований статус Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, Криму та Севастополя, як регіонів росії.

Не погоджуються на виконання цієї умови 82% опитаних.

Також виявлено, що близько 7% опитаних (2% у Західному, 8% у Центральному, 11% у Східному та Південному регіонах) погодилися б на те, щоб усі західні санкції проти росії були скасовані.

Але не погоджуються на це 78% респондентів.

Питання без'ядерного статусу України

У приведеному опитуванні, 22% респондентів (8% у Західному, 26% у Центральному, 24,5% у Східному та 33,5% у Південному регіонах) готові заради припинення війни погодитися на те, щоб нейтральний, позаблоковий, без'ядерний статус України був зафіксований у Конституції України.

Втім, 56% виступають проти цього рішення.

Готовність йти на такі поступки залишилася практично незмінною порівняно з червнем 2024 року, - зазначають у соціологічній службі Центру Разумкова.

Доповнення

Всього було опитано 2018 респондентів віком від 18 років. Опитування проводилося методом face-to-face з 28 лютого по 6 березня 2025 року. До неї не включали жителів українських територій, які тимчасово не контролюються владою України. Також опитування не проводили з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

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