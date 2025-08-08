Большинство украинцев хотят переговоров, а не продолжения войны - опрос Gallup

Более двух третей (69%) украинцев выступают за скорейшее прекращение войны путем переговоров. Об этом свидетельствуют результаты июльского опроса социологической компании Gallup (США), сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что 24% опрошенных считают, что борьба должна продолжаться до победы.

Спустя более трех лет после начала войны поддержка украинцами продолжения борьбы до победы достигла нового минимума - констатируют социологи.

Они указывают, что это знаменует собой почти полную смену общественного мнения по сравнению с 2022 годом, когда 73% выступали за то, чтобы Украина боролась до победы, а 22% предпочитали, чтобы Украина искала скорейшего завершения войны путем переговоров.

Поддержка военных усилий неуклонно снижается среди всех слоев населения Украины, независимо от региона или демографической группы. Этот сдвиг происходит на фоне того, что дипломатические усилия набирают обороты. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным, предложив возобновить переговоры, тогда как президент США Дональд Трамп пытается давить на Кремль, угрожая санкциями отмечают авторы исследования.

Они добавляют, что хотя подавляющее большинство украинцев сейчас выступает за скорейшее завершение войны путем переговоров, большинство скептически относится к быстрому завершению активных боевых действий. Так, каждый четвертый (25%) считает, что активные боевые действия, вероятно, прекратятся в течение следующих 12 месяцев, при этом лишь 5% считают это "очень вероятным". В то же время более двух третей (68%) считают маловероятным, что активные боевые действия прекратятся в следующем году.

Напомним

Согласно результатам опроса КМИС, абсолютное большинство (76%) украинцев выступает категорически против так называемого "мирного плана" Российской Федерации, который, по сути, означает капитуляцию Украины.

