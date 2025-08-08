$41.610.07
Путин не должен встречаться с Зеленским до нашей встречи - Трамп
7 августа, 15:56
Вместо жизненно необходимых – аскорбинка: что не так со списком лекарств со скидкой 30%
7 августа, 14:11
"Антигосударственное решение": в Комитете ВРУ по вопросам нацбезопасности призвали отменить передачу Госавиаслужбой полномочий по Ми-8 иностранной компании
7 августа, 12:15
Введение акциза на газированные напитки: цены могут вырасти на 10-20%
7 августа, 11:55
Не нашли или не искали? Полиция подтвердила, что закрыла дело против главного юриста НБУ Зимы
7 августа, 09:40
Рынок новостроек в Украине в 2025: как война изменила карту строительства
7 августа, 09:15
ТЦК обяжут носить бодикамеры с 1 сентября - Минобороны
7 августа, 08:14
Трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Путина: политолог оценил вероятность проведения
7 августа, 06:56
Организовал пытки журналистки Рощиной: руководителю СИЗО в таганроге заочно сообщено о подозрении
6 августа, 22:17
"Есть очень большая вероятность, что так и будет": Трамп о встрече с путиным и Зеленским
Вместо жизненно необходимых – аскорбинка: что не так со списком лекарств со скидкой 30%
7 августа, 15:56
Стали известны претенденты на трофей лучшего молодого игрока года: кто в списке 
7 августа, 13:59
Защита интересов фармгигантов вместо пациентов: как нардеп Кузьминых продвигает линию "Дарницы" под видом заботы об украинцах
7 августа, 12:43
Введение акциза на газированные напитки: цены могут вырасти на 10-20%
7 августа, 12:15
Не нашли или не искали? Полиция подтвердила, что закрыла дело против главного юриста НБУ Зимы
7 августа, 11:55
Большинство украинцев хотят переговоров, а не продолжения войны - опрос Gallup

Киев • УНН

 • 62 просмотра

Более двух третей украинцев (69%) выступают за скорейшее прекращение войны путем переговоров. Только 24% опрошенных считают, что борьба должна продолжаться до победы.

Большинство украинцев хотят переговоров, а не продолжения войны - опрос Gallup

Более двух третей (69%) украинцев выступают за скорейшее прекращение войны путем переговоров. Об этом свидетельствуют результаты июльского опроса социологической компании Gallup (США), сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что 24% опрошенных считают, что борьба должна продолжаться до победы.

Спустя более трех лет после начала войны поддержка украинцами продолжения борьбы до победы достигла нового минимума

- констатируют социологи.

Они указывают, что это знаменует собой почти полную смену общественного мнения по сравнению с 2022 годом, когда 73% выступали за то, чтобы Украина боролась до победы, а 22% предпочитали, чтобы Украина искала скорейшего завершения войны путем переговоров.

Поддержка военных усилий неуклонно снижается среди всех слоев населения Украины, независимо от региона или демографической группы. Этот сдвиг происходит на фоне того, что дипломатические усилия набирают обороты. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным, предложив возобновить переговоры, тогда как президент США Дональд Трамп пытается давить на Кремль, угрожая санкциями

отмечают авторы исследования.

Они добавляют, что хотя подавляющее большинство украинцев сейчас выступает за скорейшее завершение войны путем переговоров, большинство скептически относится к быстрому завершению активных боевых действий. Так, каждый четвертый (25%) считает, что активные боевые действия, вероятно, прекратятся в течение следующих 12 месяцев, при этом лишь 5% считают это "очень вероятным". В то же время более двух третей (68%) считают маловероятным, что активные боевые действия прекратятся в следующем году.

Напомним

Согласно результатам опроса КМИС, абсолютное большинство (76%) украинцев выступает категорически против так называемого "мирного плана" Российской Федерации, который, по сути, означает капитуляцию Украины.

Вадим Хлюдзинский

Обществополитика
Дональд Трамп
Владимир Зеленский