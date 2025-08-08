Більшість українців прагне переговорів, а не продовження війни - опитування Gallup.

$41.610.07
48.290.19
ukenru
21:06 • 5478 перегляди
путін не повинен зустрічатися із Зеленським перед нашою зустріччю - Трамп
Ексклюзив
7 серпня, 15:56 • 55538 перегляди
Замість життєво необхідних – аскорбінка: що не так зі списком ліків зі знижкою 30%Photo
Ексклюзив
7 серпня, 14:11 • 51343 перегляди
"Антидержавне рішення": у Комітеті ВРУ з питань нацбезпеки закликали скасувати передачу Державіаслужбою повноважень щодо Ми-8 іноземній компанії
Ексклюзив
7 серпня, 12:15 • 110823 перегляди
Запровадження акцизу на газовані напої: ціни можуть зрости на 10-20%
Ексклюзив
7 серпня, 11:55 • 110506 перегляди
Не знайшли чи не шукали? Поліція підтвердила, що закрила справу проти головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
7 серпня, 09:40 • 95655 перегляди
Ринок новобудов в Україні у 2025: як війна змінила карту будівництва
7 серпня, 09:15 • 145659 перегляди
ТЦК зобов'яжуть носити бодікамери з 1 вересня - Міноборони
Ексклюзив
7 серпня, 08:14 • 74815 перегляди
Тристороння зустріч Зеленського, Трампа і путіна: політолог оцінив ймовірність проведення
7 серпня, 06:56 • 47511 перегляди
Організував катування журналістки Рощиної: керівнику СІЗО у таганрозі заочно повідомлено про підозруVideo
6 серпня, 22:17 • 46310 перегляди
"Є дуже велика ймовірність, що так і буде": Трамп про зустріч із путіним та Зеленським
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
0.6м/с
78%
756мм
Популярнi новини
Вчинили теракт у Житомирі на замовлення рф: є загиблий і поранений, затримано двох підлітківPhoto7 серпня, 16:29 • 4778 перегляди
Зеленський обговорив з головою МВФ нову програму фінансової допомоги Україні7 серпня, 16:40 • 3222 перегляди
Раді пропонують звільняти міністрів за наслідками інтерпеляції: законопроєкт зареєстровано у парламенті 7 серпня, 16:51 • 17128 перегляди
Індійські НПЗ відмовляються від закупівлі російської нафти через тиск Трампа - ЗМІ7 серпня, 17:08 • 2946 перегляди
Корупція при закупівлі БПЛА та засобів РЕБ: за Гайдая та командира частини Нацгвардії внесли заставу7 серпня, 18:21 • 3924 перегляди
Публікації
Замість життєво необхідних – аскорбінка: що не так зі списком ліків зі знижкою 30%Photo
Ексклюзив
7 серпня, 15:56 • 55535 перегляди
Стали відомі претенденти на трофей кращого молодого гравця року: хто у списку Photo7 серпня, 13:59 • 77322 перегляди
Захист інтересів фармгігантів замість пацієнтів: як нардеп Кузьміних просуває лінію "Дарниці" під виглядом турботи про українцівPhoto7 серпня, 12:43 • 97580 перегляди
Запровадження акцизу на газовані напої: ціни можуть зрости на 10-20%
Ексклюзив
7 серпня, 12:15 • 110822 перегляди
Не знайшли чи не шукали? Поліція підтвердила, що закрила справу проти головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
7 серпня, 11:55 • 110505 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олександр Сирський
Сельчук Байрактар
Ільхам Алієв
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Туреччина
Білий дім
Італія
Реклама
УНН Lite
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto7 серпня, 11:02 • 120693 перегляди
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 138276 перегляди
Зірка "Дому дракона" Метт Сміт приєднується до "Зоряних війн" - ЗМІ6 серпня, 07:07 • 146832 перегляди
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ6 серпня, 05:58 • 137666 перегляди
Том Голланд показав перші кадри з нового фільму "Людина-павук: Новий день"Photo4 серпня, 15:58 • 147873 перегляди
Актуальне
Шахед-136
ChatGPT
Безпілотний літальний апарат
Brent
MIM-104 Patriot

Більшість українців прагне переговорів, а не продовження війни - опитування Gallup.

Київ • УНН

 • 182 перегляди

Понад дві третини українців (69%) виступають за якнайшвидше припинення війни шляхом переговорів. Лише 24% опитаних вважають, що боротьба має тривати до перемоги.

Більшість українців прагне переговорів, а не продовження війни - опитування Gallup.

Понад дві третини (69%) українців виступають за якнайшвидше припинення війни шляхом переговорів. Про це свідчать результати липневого опитування соціологічної компанії Gallup (США), повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що 24% опитаних вважають, що боротьба має тривати до перемоги.

Через понад три роки після початку війни підтримка українцями продовження боротьби до перемоги досягла нового мінімуму

- констатують соціологи.

Вони вказують, що це знаменує собою майже повну зміну громадської думки порівняно з 2022 роком, коли 73% виступали за те, щоб Україна боролася до перемоги, а 22% віддавали перевагу тому, щоб Україна шукала якомога швидшого завершення війни шляхом переговорів.

Підтримка воєнних зусиль неухильно знижується серед усіх верств населення України, незалежно від регіону чи демографічної групи. Цей зсув відбувається на тлі того, що дипломатичні зусилля набирають обертів. Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність до прямих переговорів з президентом росії володимиром путіним, запропонувавши відновити переговори, тоді як президент США Дональд Трамп намагається тиснути на кремль, погрожуючи санкціями

зазначають автори дослідження.

Вони додають, що хоча переважна більшість українців нині виступає за якомога швидше завершення війни шляхом переговорів, більшість скептично ставиться до швидкого завершення активних бойових дій. Так, кожен четвертий (25%) вважає, що активні бойові дії ймовірно припиняться протягом наступних 12 місяців, при цьому лише 5% вважають це "дуже ймовірним". Водночас понад дві третини (68%) вважають малоймовірним, що активні бойові дії припиняться наступного року.

Нагадаємо

Згідно з результатами опитування КМІС, абсолютна більшість (76%) українців виступає категорично проти так званого "мирного плану" російської федерації, який, по суті, означає капітуляцію України.

Хто, крім Зеленського, має довіру серед українців: дані соцопитування09.07.25, 13:37 • 1649 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоПолітика
Дональд Трамп
Володимир Зеленський