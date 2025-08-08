Більшість українців прагне переговорів, а не продовження війни - опитування Gallup.
Київ • УНН
Понад дві третини українців (69%) виступають за якнайшвидше припинення війни шляхом переговорів. Лише 24% опитаних вважають, що боротьба має тривати до перемоги.
Деталі
Зазначається, що 24% опитаних вважають, що боротьба має тривати до перемоги.
Через понад три роки після початку війни підтримка українцями продовження боротьби до перемоги досягла нового мінімуму
Вони вказують, що це знаменує собою майже повну зміну громадської думки порівняно з 2022 роком, коли 73% виступали за те, щоб Україна боролася до перемоги, а 22% віддавали перевагу тому, щоб Україна шукала якомога швидшого завершення війни шляхом переговорів.
Підтримка воєнних зусиль неухильно знижується серед усіх верств населення України, незалежно від регіону чи демографічної групи. Цей зсув відбувається на тлі того, що дипломатичні зусилля набирають обертів. Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність до прямих переговорів з президентом росії володимиром путіним, запропонувавши відновити переговори, тоді як президент США Дональд Трамп намагається тиснути на кремль, погрожуючи санкціями
Вони додають, що хоча переважна більшість українців нині виступає за якомога швидше завершення війни шляхом переговорів, більшість скептично ставиться до швидкого завершення активних бойових дій. Так, кожен четвертий (25%) вважає, що активні бойові дії ймовірно припиняться протягом наступних 12 місяців, при цьому лише 5% вважають це "дуже ймовірним". Водночас понад дві третини (68%) вважають малоймовірним, що активні бойові дії припиняться наступного року.
Нагадаємо
Згідно з результатами опитування КМІС, абсолютна більшість (76%) українців виступає категорично проти так званого "мирного плану" російської федерації, який, по суті, означає капітуляцію України.
