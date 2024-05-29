Большая часть Лисичанска на Луганщине остается без воды - ОВА
Киев • УНН
Большая часть Лисичанска на Луганщине остается без водоснабжения, в то время как российские военные мародерствуют в оккупированной Кременной, а украинские военные сдерживают врага в Белогоровке на фоне напряженной ситуации.
Большая часть оккупированного Лисичанска на Луганщине, в Кременной военные рф мародерят имущество горожан, в Белогоровке наши войска сдерживают врага - ситуация напряженная. Об этом сообщает Луганская ОГА, пишет УНН.
В Лисичанске, после неудачной осенней попытки запустить систему отопления, оккупанты даже не пытаются чинить инфраструктурные объекты, поврежденные ими же во время обстрелов города двухлетней давности,
Детали
В частности, централизованное водоснабжение есть только в отдельных районах города - в основном, в южной его части. То есть, только там, где сеть уцелела.
В Кременной, как и в других населенных пунктах, местное население жалуется на произвол военных рф. Последние выбирают жилье для своего временного проживания по собственному желанию. Независимо - в городе хозяин, или эвакуировался.
Многие из россиян не возвращаются с поля боя, а те, которым посчастливилось уехать, выносят из домов все, что только возможно. Местная оккупационная администрация никаких действий принять не в состоянии.
Дополнение
По словам начальника областной военной администрации Артема Лысогора, "за вчера россияне восемь раз штурмовали Белогоровку, пытаясь вклиниться в боевой порядок украинских подразделений. Ситуация там напряженная".
Он добавил, что на Купянском направлении Силы обороны отбили атаки врага в районах Новоегоровки, Невского, Мясожаровки и Твердохлебово. попытки оккупантов продвинуться в Серебрянском лесу успеха не имели. Украинскими военными проводятся мероприятия по усилению переднего края обороны.
Деоккупированные Невское и Новолюбовку захватчики обстреляли из реактивных систем залпового огня. Также Невское страдало от вражеских артиллерии и минометов. Как и Стельмаховка, Куземовка, Макеевка.
Напомним
За минувшие сутки на разных участках фронта произошло 139 боевых столкновений, самые интенсивные бои велись на Покровском, Купянском и Лиманском направлениях.
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