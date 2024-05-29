Більша частина Лисичанська на Луганщині залишається без води - ОВА
Київ • УНН
Більша частина Лисичанська на Луганщині залишається без водопостачання, в той час як російські військові мародерствують в окупованій Кремінній, а українські військові стримують ворога в Білогорівці на тлі напруженої ситуації.
Більша частина окупованого Лисичанська на Луганщині, у Кремінній військові рф мародерять майно містян, у Білогорівці наші війська стримують ворога - ситуація напружена. Про це повідомляє Луганська ОВА, пише УНН.
У Лисичанську, після невдалої осінньої спроби запустити систему опалення, окупанти навіть не намагаються лагодити інфраструктурні об'єкти, пошкоджені ними ж під час обстрілів міста дворічної давнини,
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Зокрема, централізоване водопостачання є тільки в окремих районах міста - здебільшого, у південній його частині. Тобто, лише там, де мережа вціліла.
У Кремінній, як і в інших населених пунктах, місцеве населення скаржиться на свавілля військових рф. Останні обирають житло для свого тимчасового проживання на власне бажання. Незалежно - в місті господар, чи евакуювався.
Багато хто з росіян не повертається з поля бою, а ті, яким пощастило виїхати, виносять з будинків все, що тільки можливо. Місцева окупаційна адміністрація ніяких дій прийняти не спроможна.
Доповнення
За словами начальника обласної військової адміністрації Артема Лисогора, "за учора росіяни вісім разів штурмували Білогорівку, намагаючись вклинитися в бойовий порядок українських підрозділів. Ситуація там напружена".
Він додав, що на Куп’янському напрямку Сили оборони відбили атаки ворога в районах Новоєгорівки, Невського, М'ясожарівки та Твердохлібового.Спроби окупантів просунутися у Серебрянському лісі успіху не мали. Українськими військовими проводяться заходи щодо посилення переднього краю оборони.
Деокуповані Невське та Новолюбівку загарбники обстріляли із реактивних систем залпового вогню. Також Невське потерпало від ворожих артилерії та мінометів. Як і Стельмахівка, Куземівка, Макіївка.
Нагадаємо
За минулу добу на різних ділянках фронту відбулося 139 бойових зіткнень, найінтенсивніші бої велися на Покровському, Куп'янському та Лиманському напрямках.