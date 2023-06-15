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Болгария обвинила посла россии в распространении дезинформации

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 июня. УНН. В понедельник министерство иностранных дел Болгарии обвинило посла россии Элеонору Митрофанову в распространении дезинформации. Из-за ее заявления, что отправка болгарских солдат в Украину негативно повлияет на диалог между москвой и Софией. Об этом пишет Euractiv, передает УНН.

Болгария обвинила посла россии в распространении дезинформации

Детали

В своем обращении по случаю дня россии Митрофанова заявила: "Несмотря на то, что взгляды болгарских граждан на текущую повестку дня далеко не однородны, официальная София уверенно придерживается антироссийского нарратива. Систематическое вовлечение страны в конфликт в Украине (полномасштабная война в Украине ред.-) - будь то через поставки киевскому режиму (украинской власти ред.-) боеприпасов, или, например, через возможную отправку национального контингента в зону боевых действий, несомненно, будет иметь негативные последствия для двустороннего диалога".

В МИД Болгарии отреагировали на ее заявление, сказав: "Болгария решительно осуждает беспрецедентную и неспровоцированную военную агрессию Российской Федерации против Украины и вносит свой вклад в международные усилия в поддержку страны".

В заявлении добавляется, что Болгария будет продолжать поддерживать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, а также быть с ней солидарной,

"Любые попытки пропаганды и дезинформации, которые ставят под угрозу демократические ценности, являются неприемлемыми и недопустимыми. Болгария участвует в нескольких национальных и международных инициативах по борьбе с дезинформацией с четким пониманием фундаментальной роли нашего демократического общества в наших совместных усилиях по предотвращению инсинуаций и спекуляций", - говорится в ответе МИД Болгарии.

Министерство обороны Болгарии неоднократно официально опровергало слухи об отправке болгарского военного контингента, уточняя, что об этом никто не просил.

В МИД Болгарии добавили, что "заявление, сделанное послом Митрофановой на внутриполитическую тему для Болгарии, является неуместным".

Правительство также предупредило, что ее слова могут нарушить Венское соглашение, которое определяет протокол дипломатических отношений.

Напомним

россия вызвала посла Японии, обвиняющего Токио в поставках оружия Украине.

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