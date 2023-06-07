У Болгарії обрали нового прем'єра: в Україні привітали його з призначенням на посаду
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. У Болгарії обрали нового прем'єр-міністра - ним став Ніколай Денков. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль привітав його з призначенням на посаду, передає УНН.
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“Вітаю Ніколая Денкова з призначенням на посаду прем’єр-міністра Болгарії. Упевнений, що відносини між Україною та Болгарією стануть ще міцнішими. Ми об’єднаємо наші зусилля для побудови безпечної та вільної Європи”,- написав у своєму Твітері Денис Шмигаль.
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За даними болгарської служби Радіо Свобода, парламент Болгарії обрав уряд на чолі з прем'єр-міністром Ніколаєм Денковим. Це сталося у вівторок на позачерговій сесії. Кабінет міністрів було обрано голосами ГЕРБ-СДС, "Ми продовжуємо зміни - Демократична Болгарія" (ПП-ДБ) і двох депутатів від ДПС - Мустафи Карадаї та Деляна Пеєвського. Загалом обрання Ніколая Денкова прем'єр-міністром підтримали 132 депутати.
У понеділок ПП-ДБ, як вказано, повернула завершений другий мандат на формування уряду президенту країни Румену Радєву. Це сталося після того, як у п'ятницю коаліція оголосила про досягнення угоди з ГЕРБ щодо складу уряду. Згідно з угодою, прем'єр-міністром буде Ніколай Денков, а через дев'ять місяців посаду займе Марія Габріель з ГЕРБ, яка до того часу буде віце-прем'єром і міністром закордонних справ.
"Вітаю Марію Габріель з її призначенням новим міністром закордонних справ Болгарії. Ми сподіваємось на розширення двостороннього співробітництва між Україною та Болгарією задля безпеки та процвітання обох наших країн, Чорноморського регіону та Європи в цілому", - написав у Твіттер також голова МЗС Дмитро Кулеба.
Нагадаємо
Болгарські партії змогли домовитись і вперше за два роки створили "стабільний уряд".