Болгарські партії змогли домовитись і вперше за два роки створили "стабільний уряд"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Партії болгарського парламенту змогли дійти згоди і шляхом "багатьох поступок" врешті, вперше за два роки, сформували "стабільний уряд", пише AFP, передає УНН.
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Колишній комісар ЄС з інновацій Марія Габріель, якій доручено вести політичні переговори в Болгарії, заявила в понеділок, що після п’яти виборів за два роки було досягнуто компромісу щодо формування "стабільного уряду".
"Ми всі пішли на багато поступок", - сказав Габріель на пресконференції в столиці країни Софії.
Доповнення
Раніше президент Болгарії Румен Радев передав мандат на формування уряду Марії Габріель, яка пішла з посади єврокомісара з інновацій, досліджень і культури. В неї був тиждень, щоб домовитись про створення уряду з парламентськими партіями які після п'ятих позачергових виборів все ще не могли дійти згоди.
Водночас спроби сформувати уряд були затьмарені скандалами навколо генерального прокурора Болгарії Івана Гешева, якого, в тому числі його заступник, звинуватили в підриві репутації судової системи через грубі помилки в розслідуванні ймовірного замаху. Габріель пообіцяла, що першим кроком, який вона зробить, буде просити про відсторонення Гешева. Останній, однак, заявив, що не має наміру залишати посаду.