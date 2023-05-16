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Єврокомісар Габріель йде у відставку з посади, щоб сформувати уряд Болгарії

Єврокомісар Габріель йде у відставку з посади, щоб сформувати уряд Болгарії

Київ • УНН

 • 776451 перегляди

КИЇВ. 16 травня. УНН. У понеділок президент Болгарії Румен Радев передав мандат на формування уряду Марії Габріель, яка того ж дня пішла з посади єврокомісара з інновацій, досліджень і культури. В неї є тиждень, щоб домовитись про створення уряду з парламентськими партіями які не можуть дійти згоди. В іншому випадку країну чекають чергові дострокові парламентські вибори, пише УНН, з посиланням на Еuractiv.

Деталі

Президент Болгарії Румен Радев передав мандат на формування уряду єврокомісару Марії Габріель, яка задля цього пішла зі своєї посади єврокомісара з інновацій, досліджень і культури. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, подякувала їй за роботу та побажала використати свій досвід ЄС у своїй країні.

Фон дер Ляєн оголосила, що тим часом виконавчий віцепрезидент Маргрете Вестагер і віцепрезидент Маргарітіс Схінас будуть контролювати її портфель.

Повернення Марії Габріель в національну політику було ініціативою лідера партії ГЕРБ Бойко Борисова, який марно намагався сформувати життєздатний уряд після п’яти виборів, проведених у Болгарії за останні два роки.

Партія ГЕРБ перемогла на виборах 2 квітня, але має лише 69 депутатів у 240-місному парламенті та потребує допомоги у пошуку союзників.

"Я зроблю все можливе, щоб Болгарія мала стабільний, робочий, регулярний уряд. Тому моя пропозиція буде стосуватись експертного уряду, об’єднаного навколо чітких пріоритетів, які мають одну мету – добробут болгар і авторитет Болгарії", – сказала Габріель при отриманні мандату.

Радєв, зі свого боку, повідомив, що дав Габріель тиждень, щоб підготувати пропозицію щодо кабінету міністрів, зазначивши, що її завдання буде важким. ГЕРБ пропонує уряд з перспективою на один рік. Імовірно, це відповідає плану Габріель, оскільки це дозволить їй балотуватися до Європейського парламенту наступної весни, зазначає видання Euractiv.

На цьому етапі ГЕРБ і друга політична формація – проєвропейська коаліція "Продовжуємо зміни - Демократична Болгарія" (ПЗ-ДБ) сваряться щодо свого відповідного бачення уряду.

ПЗ-ДБ неодноразово заявляли, що не підтримуватимуть уряд, запропонований ГЕРБ. Таким чином, взагалі малоймовірно, що Габріель отримає підтримку від ПЗ-ДБ.

У понеділок Габріель поспілкувалась з представниками трьох інших партій у парламенті, щоб знайти альтернативи для  підтримки: "Болгарської соціалістичної партії" (БСП), переважно етнічних турків "Руху за права і свободи" (РПС) і популістської партії "Є такий народ" (ЄТН), 

Після переговорів лідер соціалістів голова БСП Корнелія Нінова заявила, що партія виходить з переговорів щодо створення уряду з мандатом ГЕРБ і не підтримуватиме його на голосуванні у парламенті. Популістська ЄТН зазначила, що підтримка партії не була безумовною. Лише РПС чітко заявила, що погоджується з пріоритетами Габріель і запропонувала своїм експертам взяти участь у проекті.

Якби ГЕРБ довелося покладатися лише на РПС та ЄТН, три сили мали б загалом 116 депутатів, що на п’ять менше від необхідної більшості. Теоретично вони все одно можуть обрати кабінет, якщо кілька депутатів протилежного табору не прийдуть на голосування.

Згідно з Конституцією, перший мандат надається найбільшій політичній силі. У ГЕРБ є сім днів на формування кабінету. Якщо спроби сформувати кабінет міністрів проваляться або парламент відхилить запропонований кабінет, другий мандат отримає ПЗ-ДБ. У разі невдачі Президент надає останній мандат обраній ним політичній силі. Якщо третя спроба не вдасться, президент розпустить парламент і призначить дострокові вибори.

Доповнення

Поточні спроби сформувати уряд затьмарені скандалами навколо генерального прокурора Болгарії Івана Гешева, якого, в тому числі його заступник, звинуватили в підриві репутації судової системи через грубі помилки в розслідуванні ймовірного замаху. Габріель пообіцяла, що першим кроком, який вона зробить, буде просити про відсторонення Гешева. Останній, однак, заявив, що не має наміру залишати посаду.

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