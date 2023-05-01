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На генпрокурора Болгарії намагалися вчинити замах: розпочато розслідування

На генпрокурора Болгарії намагалися вчинити замах: розпочато розслідування

Київ • УНН

 • 367476 перегляди

КИЇВ. 1 травня. УНН. На генерального прокурора Болгарії Івана Гешева намагалися вчинити замах, пише УНН із посиланням на БГНЕС. Зазначається, що Міністерство внутрішніх справ країни розпочало розслідування.

Деталі

Зокрема, на шляху кортежу генерального прокурора Болгарії Івана Гешева заклали вибуховий пристрій.

Пристрій було закладено на дорозі біля села Ковачевці, через яке Гешев мав вирушати на захід за участю молодших прокурорів. Бомбу підірвали перед кортежем, але в результаті ніхто не постраждав.

Як повідомив в ефірі каналу bTV заступник генерального прокурора Болгарії Борислав Сарафов, внаслідок вибуху утворився вогняний стовп заввишки 4-5 метрів, а на місці вибуху утворилася вирва глибиною 30-40 см і діаметром майже три метри.

Додамо

Раніше стало відомо, що Гешев їхатиме до Туреччини, тож правоохоронці перевіряють, чи не сталося витоку інформації про зміну маршруту кортежу.

Генеральний секретар Міністерства внутрішніх справ Болгарії Петро Тодоров на брифінгу заявив, що на місці події працюють правоохоронці та слідчі, а для розслідування створено штаб за участю силових структур.

Також виконувач обов'язків прем'єр-міністра Болгарії Гіліб Донєв у вівторок проведе нараду, за результатами якої буде вжито заходів щодо інциденту.

Наразі болгарські спікери не повідомляли, у зв'язку з чим могло б бути скоєно замах на генерального прокурора країни.

Нагадаємо

У грудні СБУ повідомила, що росія готувала замахи на начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова і міністра оборони Олексія Резнікова.

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