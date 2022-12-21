росія готувала замахи на Буданова та Резнікова - очільник СБУ

Цитата

«Вони постійно над цим працюють, скажу вам так. Ми не будемо розповідати деталі, оскільки вони також вчаться на своїй ганебній практиці. Працюють вони не лише по мені, а по багатьох високопосадовцях в нашій країні. У тому числі в них є ціль номер один і номер два, і так ділі, але в них нічого не вийшло й не вийде… Відносно нещодавно був замах і готування відповідне щодо мого побратима Буданова Кирила й пана Резнікова, міністра оборони», - розповів Малюк.

Деталі

За його словами, виконавцям замахів на Буданова та Резнікова російські спецслужби давали перевірочне завдання, але СБУ викрила ворожі плани.

«Був зроблений контроль за вчиненням злочину, імітація, фотовідгуки їм надіслали, вони за це вже зарахували гроші. Зрозуміли, що ми можем і вміємо працювати, і відправили вже безпосередньо виконавця для великої справи. Для початку вони сплачували 100 тис. дол., щоб все це розпочати, а вже під час цього ми їх затримали. Заїжджав він через третю країну. Таких історій не одна й не дві, скажу так – їх до 10», - сказав Малюк.

Доповнення

В Україні ліквідували ДРГ, що планувала здійснити замах на Зеленського.