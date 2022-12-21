россия готовила покушения на Буданова и Резникова - руководитель СБУ

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"Они постоянно над этим работают, скажу вам так. Мы не будем рассказывать детали, поскольку они тоже учатся на своей позорной практике. Работают они не только по мне, а по многим чиновникам в нашей стране. В том числе у них есть цель номер один и номер два, и так дела, но у них ничего не получилось и не получится... Относительно недавно было покушение и готовка соответствующая моему побратиму Буданову Кириллу и господину Резникову, министру обороны", – рассказал Малюк.

Детали

По его словам, исполнителям покушений на Буданова и Резникова российские спецслужбы давали проверочную задачу, но СБУ разоблачила вражеские планы.

«Был сделан контроль за совершением преступления, имитация, фотоотчеты им прислали, они за это уже засчитали деньги. Поняли, что мы можем и умеем работать и отправили уже непосредственно исполнителя для большого дела. Для начала они платили 100 тыс. долл., чтобы все это начать, а во время этого мы их задержали. Заезжал он через третью страну. Таких историй не одна и не две, скажу так – их до 10», - сказал Малюк.

Дополнение

В Украине ликвидировали ДРГ, которая планировала покушение на Зеленского.