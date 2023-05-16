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Еврокомиссар Габриэль уходит в отставку с должности, чтобы сформировать правительство Болгарии

Еврокомиссар Габриэль уходит в отставку с должности, чтобы сформировать правительство Болгарии

Киев • УНН

 • 776447 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. В понедельник президент Болгарии Румен Радев передал мандат на формирование правительства Марии Габриэль, которая в тот же день ушла с должности еврокомиссара по инновациям, исследованиям и культуре. У нее есть неделя, чтобы договориться о создании правительства с парламентскими партиями, которые не могут прийти к согласию. В противном случае страну ждут очередные досрочные парламентские выборы, пишет УНН, со ссылкой на Еuractiv.

Детали

Президент Болгарии Румен Радев передал мандат на формирование правительства еврокомиссару Марии Габриэль, которая для этого ушла со своего поста еврокомиссара по инновациям, исследованиям и культуре. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поблагодарила ее за работу и пожелала использовать свой опыт ЕС в своей стране.

Также Фон дер Ляйен объявила, что тем временем исполнительный вице-президент Маргрете Вестагер и вице-президент Маргаритис Схинас будут контролировать ее портфель.

Возвращение Марии Габриэль в национальную политику было инициативой лидера партии ГЕРБ Бойко Борисова, который безуспешно пытался сформировать жизнеспособное правительство после пяти выборов, проведенных в Болгарии за последние два года.

Партия ГЕРБ победила на выборах 2 апреля, но имеет только 69 депутатов в 240-местном парламенте и нуждается в помощи в поиске союзников.

"Я сделаю все возможное, чтобы Болгария имела стабильное, работающее, регулярное правительство. Потому мое предложение будет касаться экспертного правительства, объединенного вокруг четких приоритетов, которые имеют одну цель – благосостояние болгар и авторитет Болгарии", – сказала Габриэль, получив мандат.

Радев, со своей стороны, сказал, что дал Габриэль неделю, чтобы подготовить предложение по кабинету министров, отметив, что ее задача будет трудной. ГЕРБ предлагает правительство с перспективой на один год. Скорее всего, это соответствует плану Габриэль, поскольку это позволит ей баллотироваться в Европейский парламент следующей весной, отмечает издание Euractiv.

На этом этапе ГЕРБ и вторая политическая формация – проевропейская коалиция "Продолжаем перемены - Демократическая Болгария" (ПЗ-ДБ) ссорятся относительно своего соответствующего видения правительства.

ПЗ-ДБ неоднократно заявляли, что не будут поддерживать правительство, предложенное ГЕРБ. Таким образом, вообще маловероятно, что Габриэль получит поддержку от ПЗ-ДБ.

В понедельник Габриэль пообщалась с представителями трех других партий в парламенте, чтобы найти альтернативы для  поддержки: "Болгарской социалистической партии" (БСП), преимущественно этнических турок "Движения за права и свободы" (ДПС) и популистской партии @Есть такой народ@ (ЕТН), 

После переговоров лидер социалистов Корнелия Нинова заявила, что БСП выходит из переговоров о создании правительства с мандатом ГЕРБ и не будет поддерживать его на голосовании в парламенте. Популистский ЕТН отметил, что поддержка партии не была безусловной. Только ДПС четко заявила, что согласна с приоритетами Габриэль и предложила своим экспертам принять участие в проекте.

Если бы ГЕРБ пришлось полагаться только на ДПС и ЕТН, три силы имели бы в целом 116 депутатов, что на пять меньше необходимого большинства. Теоретически они все равно могут избрать кабинет, если несколько депутатов противоположного лагеря не придут на голосование.

Согласно Конституции, первый мандат предоставляется самой большой политической силе. У ГЕРБ есть семь дней на формирование кабинета. Если попытки сформировать кабинет министров провалятся или парламент отклонит предложенный кабинет, второй мандат получит ПЗ-ДБ. В случае неудачи Президент предоставляет последний мандат выбранной им политической силе. Если третья попытка не удастся, президент распустит парламент и назначит досрочные выборы.

Дополнение

Текущие попытки сформировать правительство омрачены скандалами вокруг генерального прокурора Болгарии Ивана Гешева, которого, в том числе его заместитель, обвинили в подрыве репутации судебной системы из-за грубых ошибок в расследовании предполагаемого покушения. Габриэль пообещала, что первым шагом, который она предпримет, будет прошение об отстранении Гешева. Последний, однако, заявил, что не намерен покидать пост.

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