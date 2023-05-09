Болгарія не може сформувати уряд через відсутність згоди між партіями

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КИЇВ. 9 травня. УНН. Колишній прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов зі своєю політчилою виграв вибори з мінімальною перевагою, у нього є небагато часу, щоб знайти підтримку для формування кабінету міністрів, інакше мандат отримає його опонент - партія Кирила Петкова "Ми продовжуємо зміни", але обидві сторони не мають підтримки коаліції більшості, пише УНН за посиланням на Вloomberg

Деталі

Колишній прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов, який керував країною більше ніж десять років, минулого місяця виграв п'яті парламентські вибори в країні за останні два роки. Але ця перемога з мінімальною перевагою не гарантувала йому більшості, а його головний суперник - колишній прем'єр-міністр Кирило Петков - заявив, що не підтримає кабінет на чолі з "Гербом" ("Громадянський рух за розвиток Болгарії" - правляча партія Болгарії з 2009 по 2021 рік, яку очолює Борисов - ред).

Цитата

"Партії відмовляються брати на себе відповідальність за управління країною", - заявив у вівторок журналістам президент Болгарії Румен Радев, який відклав формальну процедуру формування кабінету, щоб дати час політичним лідерам дійти згоди.

Заворушення принесли політичну невизначеність в країну, що лягло тягарем на її бюджет і перешкоджає планам приєднатися до безвізової Шенгенської зони Європейського Союзу і єврозони наступного року. Патова ситуація також дала незвичайну владу в руки Радева - генерала ВПС, якого часто звинувачують у проросійських поглядах.

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Він неодноразово відмовлявся надавати військову підтримку Україні. Хоча президентська посада є здебільшого церемоніальною, його тимчасові кабінети керували країною впродовж більшої частини останніх двох років.

Експрем'єр Борисов переміг на виборах у Болгарії, але його подальший шлях до влади залишається неясним. Після 15 травня Борисов матиме тиждень, щоб знайти підтримку для формування кабінету міністрів. Він проводить переговори з усіма політичними партіями, закликаючи їх підтримати уряд, який поглибить євроатлантичну інтеграцію Болгарії та продемонструє солідарність з Україною. Якщо йому це не вдасться, мандат отримає партія Петкова "Ми продовжуємо зміни", хоча вона також не має підтримки коаліції більшості.

Третя спроба буде надана партії на вибір президента. Якщо всі три спроби не призведуть до створення уряду, буде призначено ще одне дострокове голосування.

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