Болгария не может сформировать правительство из-за отсутствия согласия между партиями

Детали

Бывший премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, который руководил страной более десяти лет, в прошлом месяце выиграл пятые парламентские выборы в Болгарии за последние два года. Но эта победа с минимальным перевесом не гарантировала ему большинства, а его главный соперник - бывший премьер-министр Кирило Петков - заявил, что не поддержит кабинет во главе с "Гербом" ("Гражданское движение за развитие Болгарии" - правящая партия Болгарии с 2009 по 2021 год, которую возглавляет Борисов - ред).

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"Партии отказываются брать на себя ответственность за управление страной", - заявил во вторник журналистам президент Болгарии Румен Радев, который отложил формальную процедуру формирования кабинета, чтобы дать время политическим лидерам прийти к согласию.

Беспорядки принесли политическую неопределенность в страну, что легло бременем на ее бюджет и препятствует планам присоединиться к безвизовой Шенгенской зоне Европейского Союза и еврозоне в следующем году. Патовая ситуация также дала необычную власть в руки Радева - генерала ВВС, которого часто обвиняют в пророссийских взглядах.

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Он неоднократно отказывался оказывать военную поддержку Украине. Хотя президентская должность является в основном церемониальной, его временные кабинеты управляли страной в течение большей части последних двух лет.

Экс-премьер Борисов победил на выборах в Болгарии, но его дальнейший путь к власти остается неясным. После 15 мая у Борисова будет неделя, чтобы найти поддержку для формирования кабинета министров. Он проводит переговоры со всеми политическими партиями, призывая их поддержать правительство, которое углубит евроатлантическую интеграцию Болгарии и продемонстрирует солидарность с Украиной. Если ему это не удастся, мандат получит партия Петкова "Мы продолжаем изменения", хотя она также не имеет поддержки коалиции большинства.

Третья попытка будет предоставлена партии по выбору президента. Если все три попытки не приведут к созданию правительства, будет назначено еще одно досрочное голосование.

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