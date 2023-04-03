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Болгарія готується до жорстких коаліційних переговорів після п’ятих безрезультатних виборів

Болгарія готується до жорстких коаліційних переговорів після п’ятих безрезультатних виборів

Київ • УНН

 • 737339 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Болгарія налаштована на тривалі та важкі коаліційні переговори після того, як парламентські вибори, п'яті за два роки, знову не виявили явного переможця. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Блок на чолі з правоцентристською партією ГЕРБ колишнього прем'єр-міністра Бойка Борисова набрав 26,5% голосів на недільних виборах, у той час як прозахідний реформістський блок на чолі з «Ми продовжуємо зміни» набрав 24,9% голосів, згідно з попередніми даними результатів, які ґрунтуються на підрахунку 96% бюлетенів.

Націоналістична партія «Відродження», яка симпатизує президентові росії у війні в Україні, посіла третє місце з 14,4%, що на кілька процентних пунктів більше, ніж на попередніх виборах у жовтні минулого року.

Етнічні турецькі ДПС опинилися на четвертому місці з 13%, а Болгарська соціалістична партія (БСП), спадкоємиця колись могутньої Комуністичної партії, отримала 9%.

Політичний глухий кут у Болгарії, викликаний в основному особистою неприязню між лідерами двох основних блоків, вже змусив країну відкласти встановлену дату переходу на євро, і їй ще належить затвердити законопроект про бюджет на 2023 рік.

Невизначеність також завадила Болгарії використовувати кошти ЄС для відновлення після пандемії, і аналітики та виборці побоюються, що неоднозначний результат недільних виборів може зрештою призвести до ще одних виборів, які відбудуться наприкінці цього року.

Втомлені виборці

«Будуть ще одні вибори, тому я не чекаю багато чого (від цих результатів). Можливо, слід сформувати уряд експертів», - сказав у понеділок Любомир Ранов, відповідаючи на запитання щодо результатів.

Болгарські виборці втомилися від нездатності їхніх політиків відкласти убік свої розбіжності та співпрацювати у створенні уряду, здатного впоратися з кризою вартості життя та викорінити нестримну корупцію.

«Уряд має бути сформований нарешті, бо ми вже два роки йдемо на вибори. Державні кошти викачуються на фінансування цих виборів, адже вони могли б бути використані зовсім для інших цілей», — сказав 30-річний Шишман Шишманов.

Більшість останніх двох років Болгарією управляли тимчасові технократичні уряди, призначені президентом Руменом Радєвим.

Офіційні остаточні результати недільних виборів очікуються не пізніше 6 квітня. Президент Румен Радєв пообіцяв діяти швидко, щоб запросити лідера партії, яка набрала найбільшу кількість голосів, для початку коаліційних переговорів.

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