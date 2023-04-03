Болгарія готується до жорстких коаліційних переговорів після п’ятих безрезультатних виборів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Болгарія налаштована на тривалі та важкі коаліційні переговори після того, як парламентські вибори, п'яті за два роки, знову не виявили явного переможця. Про це пише Reuters, передає УНН.
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Блок на чолі з правоцентристською партією ГЕРБ колишнього прем'єр-міністра Бойка Борисова набрав 26,5% голосів на недільних виборах, у той час як прозахідний реформістський блок на чолі з «Ми продовжуємо зміни» набрав 24,9% голосів, згідно з попередніми даними результатів, які ґрунтуються на підрахунку 96% бюлетенів.
Націоналістична партія «Відродження», яка симпатизує президентові росії у війні в Україні, посіла третє місце з 14,4%, що на кілька процентних пунктів більше, ніж на попередніх виборах у жовтні минулого року.
Етнічні турецькі ДПС опинилися на четвертому місці з 13%, а Болгарська соціалістична партія (БСП), спадкоємиця колись могутньої Комуністичної партії, отримала 9%.
Політичний глухий кут у Болгарії, викликаний в основному особистою неприязню між лідерами двох основних блоків, вже змусив країну відкласти встановлену дату переходу на євро, і їй ще належить затвердити законопроект про бюджет на 2023 рік.
Невизначеність також завадила Болгарії використовувати кошти ЄС для відновлення після пандемії, і аналітики та виборці побоюються, що неоднозначний результат недільних виборів може зрештою призвести до ще одних виборів, які відбудуться наприкінці цього року.
Втомлені виборці
«Будуть ще одні вибори, тому я не чекаю багато чого (від цих результатів). Можливо, слід сформувати уряд експертів», - сказав у понеділок Любомир Ранов, відповідаючи на запитання щодо результатів.
Болгарські виборці втомилися від нездатності їхніх політиків відкласти убік свої розбіжності та співпрацювати у створенні уряду, здатного впоратися з кризою вартості життя та викорінити нестримну корупцію.
«Уряд має бути сформований нарешті, бо ми вже два роки йдемо на вибори. Державні кошти викачуються на фінансування цих виборів, адже вони могли б бути використані зовсім для інших цілей», — сказав 30-річний Шишман Шишманов.
Більшість останніх двох років Болгарією управляли тимчасові технократичні уряди, призначені президентом Руменом Радєвим.
Офіційні остаточні результати недільних виборів очікуються не пізніше 6 квітня. Президент Румен Радєв пообіцяв діяти швидко, щоб запросити лідера партії, яка набрала найбільшу кількість голосів, для початку коаліційних переговорів.