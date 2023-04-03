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Болгария готовится к жестким коалиционным переговорам после пятых безрезультатных выборов

Болгария готовится к жестким коалиционным переговорам после пятых безрезультатных выборов

Киев • УНН

 • 737334 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Болгария настроена на длительные и тяжелые коалиционные переговоры после того, как парламентские выборы, пятые за два года, снова не выявили явного победителя. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Блок во главе с правоцентристской партией ГЕРБ бывшего премьер-министра Бойко Борисова набрал 26,5% голосов на воскресных выборах, в то время как прозападный реформистский блок во главе с «Мы продолжаем перемены» набрал 24,9% голосов, согласно предварительным данным результатов, основанных на подсчете 96% бюллетеней.

Националистическая партия «Возрождение», которая симпатизирует президенту россии в войне в Украине, заняла третье место с 14,4%, что на несколько процентных пунктов больше, чем на предыдущих выборах в октябре прошлого года.

Этнические турецкие ДПС оказались на четвертом месте с 13%, а Болгарская социалистическая партия (БСП), наследница некогда могущественной Коммунистической партии, получила 9%.

Политический тупик в Болгарии, вызванный в основном личной неприязнью между лидерами двух основных блоков, уже заставил страну отложить установленную дату перехода на евро, и ей еще предстоит утвердить законопроект о бюджете на 2023 год.

Неопределенность также помешала Болгарии использовать средства ЕС для восстановления после пандемии, и аналитики и избиратели опасаются, что неоднозначный результат воскресных выборов может в конечном итоге привести к еще одним выборам, которые состоятся в конце этого года.

Уставшие избиратели

«Будут еще одни выборы, поэтому я не жду многого (от этих результатов). Возможно, следует сформировать правительство экспертов», - сказал в понедельник Любомир Ранов, отвечая на вопрос о результатах.

Болгарские избиратели устали от неспособности их политиков отложить в сторону свои разногласия и сотрудничать в создании правительства, способного справиться с кризисом стоимости жизни и искоренить безудержную коррупцию.

«Правительство должно быть сформировано наконец, потому что мы уже два года идем на выборы. Государственные средства выкачиваются на финансирование этих выборов, а ведь они могли бы быть использованы совсем для других целей», — сказал 30-летний Шишман Шишманов.

Последние два года Болгарией управляли временные технократические правительства, назначенные президентом Руменом Радевым.

Официальные окончательные результаты воскресных выборов ожидаются не позднее 6 апреля. Президент Румен Радев пообещал действовать быстро, чтобы пригласить лидера партии, набравшей наибольшее количество голосов, для начала коалиционных переговоров.

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