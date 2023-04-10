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Болгарія спростувала чутки про те, що передасть Україні військові літаки

Болгарія спростувала чутки про те, що передасть Україні військові літаки

Київ • УНН

 • 934772 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Болгарія у понеділок спростувала повідомлення ЗМІ про те, що вона передасть Україні військові літаки, а міністерство оборони заявило, що це питання не обговорювалося, пише УНН.

Цитата

«Міністерство оборони не вело переговорів щодо безоплатного відправлення в Україну болгарських винищувачів МіГ-29. Таке рішення призвело б до дефіциту можливостей, що суперечить Конституції Республіки Болгарії, Міністерству оборони та збройних сил», - цитує заяву міністерства державне інформаційне агентство БТА.

Однак там додали, що міністерство провело переговори про можливість реалізації так званих «трикутних угод» щодо заміни частини озброєнь на сумісні з країн-союзників.

Додамо

Раніше CNN з посиланням на останні документи Пентагону, що просочилися в мережу, повідомило, що Болгарія висловила готовність передати Україні радянські винищувачі МіГ-29.

Після придбання бойових танків Україна запросила європейські країни передати винищувачі для захисту від росії.

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