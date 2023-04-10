Болгария опровергла слухи о том, что передаст Украине военные самолеты
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Болгария в понедельник опровергла сообщения СМИ о том, что она передаст Украине военные самолеты, а министерство обороны заявило, что этот вопрос не обсуждался, пишет УНН.
Цитата
«Министерство обороны не вело переговоров о бесплатной отправке в Украину болгарских истребителей МиГ-29 безвозмездно. Такое решение привело бы к дефициту возможностей, что противоречит Конституции Республики Болгарии, Министерству обороны и вооруженных сил», - цитирует заявление министерства государственное информационное агентство БТА.
Однако там добавили, что министерство провело переговоры о возможности реализации так называемых «треугольных соглашений» по замене части вооружений на совместимые из стран-союзников.
Добавим
Ранее CNN со ссылкой на последние документы Пентагона, просочившиеся в сеть, сообщило, что Болгария выразила готовность передать Украине советские истребители МиГ-29.
После приобретения боевых танков Украина запросила европейские страны передать истребители для защиты от россии.