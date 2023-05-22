Болгарские партии смогли договориться и впервые за два года создали "стабильное правительство"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Партии болгарского парламента смогли прийти к согласию и путем "многих уступок" наконец, спустя два года, сформировали "стабильное правительство", пишет AFP, передает УНН.
Детали
Бывший комиссар ЕС по инновациям Мария Габриэль, которой поручено вести политические переговоры в Болгарии, заявила в понедельник, что после пяти выборов за два года был достигнут компромисс по формированию "стабильного правительства".
"Мы все пошли на многие уступки", — сказал Габриэль на пресс-конференции в столице страны Софии.
Дополнение
Ранее президент Болгарии Румен Радев передал мандат на формирование правительства Марии Габриэль, которая ушла с поста еврокомиссара по инновациям, исследованиям и культуре. У нее была неделя, чтобы договориться о создании правительства с парламентскими партиями, которые после пятых внеочередных выборов все еще не могли прийти к согласию.
В то же время попытки сформировать правительство были омрачены скандалами вокруг генерального прокурора Болгарии Ивана Гешева, которого, в том числе его заместитель, обвинили в подрыве репутации судебной системы из-за грубых ошибок в расследовании предполагаемого покушения. Габриэль пообещала, что первым шагом, который она предпримет, будет просить об отстранении Гешева. Последний, однако, заявил, что не намерен покидать пост.