В Болгарии избрали нового премьера: в Украине поздравили его с назначением на должность

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“Поздравляю Николая Денкова с назначением на должность премьер-министра Болгарии. Уверен, что отношения между Украиной и Болгарией станут еще крепче. Мы объединим наши усилия для построения безопасной и свободной Европы”,- написал в своем Твиттере Денис Шмыгаль.

Детали

По данным болгарской службы Радио Свобода, парламент Болгарии избрал правительство во главе с премьер-министром Николаем Денковым. Это произошло во вторник на внеочередной сессии. Кабинет министров был избран голосами ГЕРБ-СДС, "Мы продолжаем изменения - Демократическая Болгария" (ПП-ДБ) и двух депутатов от ДПС - Мустафы Карадаи и Деляна Пеевского. В целом избрание Николая Денкова премьер-министром поддержали 132 депутата.

В понедельник ПП-ДБ, как указано, вернула завершенный второй мандат на формирование правительства президенту страны Румену Радеву. Это произошло после того, как в пятницу коалиция объявила о достижении соглашения с ГЕРБ по составу правительства. Согласно договору, премьер-министром будет Николай Денков, а через девять месяцев должность займет Мария Габриэль из ГЕРБ, которая до того времени будет вице-премьером и министром иностранных дел.

"Поздравляю Марию Габриэль с ее назначением новым министром иностранных дел Болгарии. Мы надеемся на расширение двустороннего сотрудничества между Украиной и Болгарией для безопасности и процветания обеих наших стран, Черноморского региона и Европы в целом", - написал в Твиттер также глава МИД Дмитрий Кулеба.

Напомним

Болгарские партии смогли договориться и впервые за два года создали "стабильное правительство".