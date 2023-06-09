росія викликала посла Японії, звинувачує Токіо у постачанні зброї Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. У п'ятницю мзс росії повідомило, що посол Японії в росії Тойохіса Кодзукі був викликаний для передачі протесту москвою, інформує УНН.
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У заяві міністерства зазначається, що нібито рішення Японії почати постачання зброї в Україну веде до подальшої ескалації і збільшення кількості жертв на тлі війни, що триває.
"Наголошується, що таким чином адміністрація прем'єр-міністра Фуміо Кісіди має бути готова розділити відповідальність за загибель мирних жителів, у тому числі в прикордонних регіонах росії", - йдеться у повідомленні відомства.
Токіо "ще глибше заганяє двосторонні відносини в небезпечний глухий кут", розпочавши постачання зброї в Україну, додали там.
"Такі дії не можуть залишатися без серйозних наслідків".
Додамо
Японія, яка підтримала західні санкції проти москви, минулого місяця пообіцяла Україні близько 100 транспортних засобів військового призначення, таких як вантажівки, попередньо надавши засоби захисту, такі як каски та бронежилети.
Правила експорту Японії забороняють компаніям продавати смертоносні предмети за кордон.