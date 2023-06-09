россия вызвала посла Японии, обвиняет Токио в поставках оружия Украине

Детали

В заявлении министерства отмечается, что якобы решение Японии начать поставки оружия в Украину ведет к дальнейшей эскалации и увеличению количества жертв на фоне продолжающейся войны.

"Отмечается, что таким образом администрация премьер-министра Фумио Кисиды должна быть готова разделить ответственность за гибель мирных жителей, в том числе в приграничных регионах россии", - говорится в сообщении ведомства.

Токио "еще глубже загоняет двусторонние отношения в опасный тупик", начав поставки оружия в Украину, добавили там.

"Такие действия не могут оставаться без серьезных последствий".

Добавим

Япония, которая поддержала западные санкции против москвы, в прошлом месяце пообещала Украине около 100 транспортных средств военного назначения, таких как грузовики, предварительно предоставив средства защиты, такие как каски и бронежилеты.

Правила экспорта Японии запрещают компаниям продавать смертоносные предметы за границу.