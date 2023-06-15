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Болгарія звинуватила посла росії у поширенні дезінформації

Київ • УНН

 • 1080831 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. В понеділок міністерство закордонних справ Болгарії звинуватило посла росії Елеонору Митрофанову у поширенні дезінформації. Через її заяву, що відправка болгарських солдатів в Україну негативно вплине на діалог між москвою і Софією. Про це пише Euractiv, передає УНН.

Болгарія звинуватила посла росії у поширенні дезінформації

Деталі

У своєму зверненні з нагоди дня росії Митрофанова заявила:"Попри те, що погляди болгарських громадян на поточний порядок денний далеко не однорідні, офіційна Софія впевнено дотримується антиросійського наративу. Систематичне залучення країни в конфлікт в Україні (повномасштабна війна в Україні ред.-) - чи то через постачання київському режиму (українській владі ред.-) боєприпасів, чи, наприклад, через можливе відправлення національного контингенту в зону бойових дій, безсумнівно, матиме негативні наслідки для двостороннього діалогу".

МЗС Болгарії відреагувало на її заяву, сказавши: "Болгарія рішуче засуджує безпрецедентну і неспровоковану військову агресію Російської Федерації проти України і робить свій внесок у міжнародні зусилля на підтримку країни".

У заяві додається, що Болгарія продовжуватиме підтримувати незалежність, суверенітету та територіальної цілісності України, а також бути з нею солідарною,

"Будь-які спроби пропаганди та дезінформації, які ставлять під загрозу демократичні цінності, є неприйнятними та неприпустимими. Болгарія бере участь у кількох національних і міжнародних ініціативах з боротьби з дезінформацією з чітким розумінням фундаментальної ролі нашого демократичного суспільства в наших спільних зусиллях щодо запобігання інсинуаціям і спекуляціям", - йдеться у відповіді МЗС Болгарії.

Міністерство оборони Болгарії неодноразово офіційно спростовувало чутки про відправку болгарського військового контингенту, уточнюючи, що про це ніхто не просив.

У МЗС Болгарії додали, що "заява, зроблена послом Митрофановою на внутрішньополітичну тему для Болгарії, є недоречною".

Уряд також попередив, що її слова можуть порушити Віденську угоду, яка визначає протокол дипломатичних відносин.

Нагадаємо

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