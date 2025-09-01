Болгария обеспечила треть оружия, которое Украина получила от ЕС

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года Болгария передала Киеву треть общего объема вооружения, поставленного Европейским Союзом. Об этом информирует УНН со ссылкой на заявление президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен во время посещения Болгарии, которое процитировало болгарское издание BGNES.

Подробности

Президент Еврокомиссии отметила, что Болгария имеет сильную оборонную промышленность и является единственной страной в ЕС, где крупнейший частный работодатель - это компания оборонной промышленности.

Страна производит большое количество боеприпасов и взрывчатки, а также много видов вооружения. По словам фон дер Ляйен, с начала вторжения России в Украину треть оружия, которое получает украинская армия, поступает именно из Болгарии.

"Болгария активно способствует обороне и безопасности как Украины, так и Европы. Ваша отрасль является источником национальной и европейской гордости, за что я вам благодарю", - добавила она.

Напомним

Болгария может сыграть ключевую роль в усилении обороны Европы благодаря своей оборонной промышленности. Об этом заявил президент Европейского Совета Антониу Кошта после встречи с премьер-министром Болгарии Россеном Желязковым.

