Болгарія забезпечила третину зброї, яку Україна отримала від ЄС
Київ • УНН
Болгарія передала Києву третину озброєння від ЄС з лютого 2022 року. Країна є єдиною в ЄС, де найбільший приватний роботодавець - оборонна компанія.
З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну у лютому 2022 року Болгарія передала Києву третину загального обсягу озброєння, поставленого Європейським Союзом. Про це інформує УНН з посиланням на заяву президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн під час відвідування Болгарії, яку процитувало болгарське видання BGNES.
Деталі
Президентка Єврокомісії зазначила, що Болгарія має сильну оборонну промисловість та є єдиною країною в ЄС, де найбільший приватний роботодавець - це компанія оборонної промисловості.
Країна виготовляє велику кількість боєприпасів та вибухівки, а також багато видів озброєння. За словами фон дер Ляєн, з початку вторгнення росії в Україну третина зброї, яку отримує українська армія, надходить саме з Болгарії.
"Болгарія активно сприяє обороні та безпеці як України, так і Європи. Ваша галузь є джерелом національної та європейської гордості, за що я вам дякую", - додала вона.
Нагадаємо
Болгарія може відіграти ключову роль в посиленні оборони Європи завдяки своїй оборонній промисловості. Про це заявив президент Європейської Ради Антоніу Кошта після зустрічі з прем'єр-міністром Болгарії Россеном Желязковим.
Європейські лідери зберуться у Франції 4 вересня для переговорів про Україну 31.08.25, 22:53 • 592 перегляди