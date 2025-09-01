Болгарія забезпечила третину зброї, яку Україна отримала від ЄС

$41.260.00
48.130.00
ukenru
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 29645 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 73702 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 88130 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 103833 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36 • 117274 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58 • 255427 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24 • 113845 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15 • 85974 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 99928 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 327356 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
0м/с
56%
744мм
Популярнi новини
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 23138 перегляди
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 22107 перегляди
Кримські водосховища мають 86 млн кубометрів води: деталі31 серпня, 13:27 • 9758 перегляди
Україну охопить температурний контраст: якою буде погода 1 вересня31 серпня, 14:45 • 8478 перегляди
Кривавий Місяць: коли і як спостерігати унікальне затемнення16:12 • 7080 перегляди
Угорщина блокує вступ України до ЄС: Сіярто озвучив причини16:36 • 12149 перегляди
Україна забороняє щорічне паломництво хасидів до Умані: стала відома причина17:04 • 10622 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 18:14 • 8820 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД19:40 • 3894 перегляди
Публікації
Трамп веде переговори щодо розгортання приватної армії в Україні - Telegraph 30 серпня, 10:03 • 104310 перегляди
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації29 серпня, 12:47 • 234500 перегляди
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo29 серпня, 12:35 • 235471 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto29 серпня, 12:28 • 327361 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 275292 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Парубій
Фрідріх Мерц
Сі Цзіньпін
Актуальні місця
Україна
Львів
Державний кордон України
Німеччина
Китай
Реклама
УНН Lite
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 110473 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 243060 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 266151 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 263208 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 242970 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Financial Times
MIM-104 Patriot
Ракетна система С-400
Bild

Болгарія забезпечила третину зброї, яку Україна отримала від ЄС

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Болгарія передала Києву третину озброєння від ЄС з лютого 2022 року. Країна є єдиною в ЄС, де найбільший приватний роботодавець - оборонна компанія.

Болгарія забезпечила третину зброї, яку Україна отримала від ЄС

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну у лютому 2022 року Болгарія передала Києву третину загального обсягу озброєння, поставленого Європейським Союзом. Про це інформує УНН з посиланням на заяву президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн під час відвідування Болгарії, яку процитувало болгарське видання BGNES.

Деталі

Президентка Єврокомісії зазначила, що Болгарія має сильну оборонну промисловість та є єдиною країною в ЄС, де найбільший приватний роботодавець - це компанія оборонної промисловості.

Країна виготовляє велику кількість боєприпасів та вибухівки, а також багато видів озброєння. За словами фон дер Ляєн, з початку вторгнення росії в Україну третина зброї, яку отримує українська армія, надходить саме з Болгарії.

"Болгарія активно сприяє обороні та безпеці як України, так і Європи. Ваша галузь є джерелом національної та європейської гордості, за що я вам дякую", - додала вона.

Нагадаємо

Болгарія може відіграти ключову роль в посиленні оборони Європи завдяки своїй оборонній промисловості. Про це заявив президент Європейської Ради Антоніу Кошта після зустрічі з прем'єр-міністром Болгарії Россеном Желязковим.

Європейські лідери зберуться у Франції 4 вересня для переговорів про Україну 31.08.25, 22:53 • 592 перегляди

Віта Зеленецька

Політика
Антоніу Кошта
Європейська комісія
Європейська рада
Європейський Союз
Болгарія
Урсула фон дер Ляєн
Україна