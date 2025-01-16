Болгария наконец получила правительство после 7 выборов: кто вошел в необычную коалицию

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Болгарский парламент утвердил коалиционное правительство, объединившее прозападные, пророссийские и популистские силы. Правительство поддержали 125 депутатов после длительного периода политической нестабильности в стране.

После длительного периода политической нестабильности Болгария готовится привести к присяге новое правительство. Это необычная коалиция прозападных, пророссийских и популистских сил.

Передает УНН со ссылкой на Adevărul и ORF.

Детали

Болгарский парламент в четверг утвердил хрупкое коалиционное правительство, возникшее в результате сложного компромисса между различными политическими силами, чтобы попытаться принести некоторую стабильность стране, находящейся в разгаре серьезного политического кризиса.

Прозападный правоцентристский альянс Герб-СДС, набравший наибольшее количество голосов на выборах, образовал альянс с пророссийскими социалистами (БСП-ОЛ) и антисистемными популистами ИТН.

Справочно

Болгария переживает самый глубокий политический кризис за последние десятилетия после того, как на досрочных выборах в октябре 2024 года не удалось сформировать стабильное правительство. Почти через два месяца после выборов Росен Желязков, кандидат, выдвинутый крупнейшей парламентской группой ГЕРБ-СДС, принял приглашение президента Румена Радева сформировать новое правительство.

Правительство было утверждено 125 голосами «за», 114 - «против», без воздержавшихся, и было поддержано всеми депутатами коалиции ГЕРБ-СДС (Союз демократических сил), коалиции БСП (Болгарская социалистическая партия) - Объединенные левые, партии «Есть такой народ» (ТИПС) и парламентской группы «Демократия, права и свободы».

Утверждение необычной правительственной коалиции объясняется срочной необходимостью вывести Болгарию из политического кризиса. 56-летний Росен Желязков отметил, что вовлеченные стороны «отложили свои политические и идеологические разногласия», чтобы подписать коалиционное соглашение.

Напомним,

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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