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Казахська компанія пропонує $1 млрд за придбання російського НПЗ у Болгарії

Казахська компанія пропонує $1 млрд за придбання російського НПЗ у Болгарії

Київ • УНН

 • 22650 перегляди

KazMunayGas пропонує придбати єдиний нафтопереробний завод Болгарії у російського "Лукойлу". Угода може посилити позиції казахської нафти в Європі та подвоїти потужності компанії з переробки в регіоні.

Казахстанська державна нафтогазова компанія KazMunayGas запропонувала $1 мільярд за придбання єдиного нафтопереробного заводу в Болгарії — "Лукойл Нефтохім Бургас", який наразі належить російській компанії "Лукойл".

Про це пише Euractiv, передає УНН.

Деталі

Такий крок демонструє посилення позицій казахської нафти в Європі на тлі відмови від російських енергоресурсів після повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Збільшення впливу KazMunayGas у Європі

На сьогоднішній день Burgas отримує близько 40% своїх поставок від KazMunayGas, і потенційна угода зміцнить позиції казахстанської компанії на європейському ринку.

KazMunayGas вже володіє румунською нафтопереробною компанією Rompetrol, яка, своєю чергою, управляє мережею автозаправних станцій у Болгарії. Угода дозволить казахській компанії більш ніж удвічі збільшити потужності з переробки нафти в Європі.

Після початку війни в Україні європейські нафтопереробні заводи суттєво збільшили імпорт казахської нафти. Згідно з даними Bloomberg, зараз вони закуповують близько 80% нафти, що транспортується через Каспійський трубопровідний консорціум, порівняно з 50% до війни.

Потенційні покупці та роль швейцарських компаній

Швейцарська компанія Litasco, дочірнє підприємство "Лукойлу", вже отримала пропозиції від кількох потенційних покупців, серед яких і KazMunayGas. Також казахстанська компанія обговорює фінансування можливого придбання із швейцарською Vitol Group — найбільшим у світі незалежним трейдером нафти та газу, який активно працює в Казахстані.

Одне із дочірніх підприємств Vitol має ліцензію на торгівлю електроенергією та газом у Болгарії, що може сприяти реалізації угоди. Інші претенденти та позиція уряду БолгаріїУ грудні уряд Болгарії підтвердив, що серед кандидатів на придбання Burgas є й угорська нафтогазова компанія MOL.

У кінці грудня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відвідав Болгарію, і нібито це питання було обговорено під час офіційних зустрічей. На початку 2024 року Болгарія заборонить "Лукойлу" переробляти російську нафту, що змусить компанію збільшити частку казахської нафти у своїх поставках до 40%, решта буде надходити з Близького Сходу.

Умови угоди та перспективи Згідно з джерелами Bloomberg, процес продажу заводу в Болгарії може тривати близько місяця. Одна з ключових умов угоди — кошти мають бути перераховані Litasco, яка не перебуває під західними санкціями. При цьому компанія повинна гарантувати, що гроші не будуть передані до росії.

Попри те, що заявлена сума угоди у $1 мільярд виглядає незначною, KazMunayGas прагне отримати підтримку болгарського уряду, аргументуючи, що завод оптимізований для переробки нафти, схожої за характеристиками з казахською.

Міністр енергетики Болгарії Володимир Малинов заявив у грудні, що уряд "уважно стежить за процесом, але не може безпосередньо впливати на зміну власника, оскільки наразі завод має одного приватного мажоритарного власника".

Нагадаємо

У Раді з'явився законопроєкт про заборону транзиту російської нафти.

Ціни на нафту зросли 8 січня на тлі того, як поставки з росії та країн-членів ОПЕК скоротилися. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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