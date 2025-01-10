Казахская компания предлагает $1 млрд за покупку российского НПЗ в Болгарии

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Киев  •  УНН

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KazMunayGas предлагает приобрести единственный нефтеперерабатывающий завод Болгарии у российского «Лукойла». Сделка может усилить позиции казахской нефти в Европе и удвоить мощности компании по переработке в регионе.

Казахстанская государственная нефтегазовая компания KazMunayGas предложила $1 миллиард за приобретение единственного нефтеперерабатывающего завода в Болгарии - «Лукойл Нефтехим Бургас», который сейчас принадлежит российской компании «Лукойл».

Об этом пишет Euractiv, передает УНН.

Детали

Такой шаг демонстрирует усиление позиций казахской нефти в Европе на фоне отказа от российских энергоресурсов после полномасштабного вторжения россии в Украину.

Увеличение влияния KazMunayGas в Европе

На сегодняшний день Burgas получает около 40% своих поставок от KazMunayGas, и потенциальная сделка укрепит позиции казахстанской компании на европейском рынке.

KazMunayGas уже владеет румынской нефтеперерабатывающей компанией Rompetrol, которая, в свою очередь, управляет сетью автозаправочных станций в Болгарии. Сделка позволит казахской компании более чем вдвое увеличить мощности по переработке нефти в Европе.

После начала войны в Украине европейские нефтеперерабатывающие заводы существенно увеличили импорт казахской нефти. Согласно данным Bloomberg, сейчас они закупают около 80% нефти, транспортируемой через Каспийский трубопроводный консорциум, по сравнению с 50% до войны.

Потенциальные покупатели и роль швейцарских компаний

Швейцарская компания Litasco, дочернее предприятие «Лукойла», уже получила предложения от нескольких потенциальных покупателей, среди которых и KazMunayGas. Также казахстанская компания обсуждает финансирование возможного приобретения со швейцарской Vitol Group - крупнейшим в мире независимым трейдером нефти и газа, который активно работает в Казахстане.

Одно из дочерних предприятий Vitol имеет лицензию на торговлю электроэнергией и газом в Болгарии, что может способствовать реализации сделки. Другие претенденты и позиция правительства БолгарииВ декабре правительство Болгарии подтвердило, что среди кандидатов на приобретение Burgas есть и венгерская нефтегазовая компания MOL.

В конце декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Болгарию, и якобы этот вопрос был обсужден во время официальных встреч. В начале 2024 года Болгария запретит «Лукойлу» перерабатывать российскую нефть, что заставит компанию увеличить долю казахской нефти в своих поставках до 40%, остальное будет поступать с Ближнего Востока.

Условия сделки и перспективы Согласно источникам Bloomberg, процесс продажи завода в Болгарии может занять около месяца. Одно из ключевых условий сделки - средства должны быть перечислены Litasco, которая не находится под западными санкциями. При этом компания должна гарантировать, что деньги не будут переданы в Россию.

Несмотря на то, что заявленная сумма сделки в $1 миллиард выглядит незначительной, KazMunayGas стремится получить поддержку болгарского правительства, аргументируя, что завод оптимизирован для переработки нефти, схожей по характеристикам с казахской.

Министр энергетики Болгарии Владимир Малинов заявил в декабре, что правительство «внимательно следит за процессом, но не может напрямую влиять на смену собственника, поскольку сейчас завод имеет одного частного мажоритарного владельца».

Напомним,

В Раде появился законопроект о запрете транзита российской нефти.

Цены на нефть выросли 8 января на фоне того, как поставки из России и стран-членов ОПЕК сократились. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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