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Болгарія нарешті отримала уряд після 7 виборів: хто увійшов до незвичної коаліції

Київ • УНН

 • 29228 перегляди

Болгарський парламент затвердив коаліційний уряд, що об'єднав прозахідні, проросійські та популістські сили. Уряд підтримали 125 депутатів після тривалого періоду політичної нестабільності в країні.

Після тривалого періоду політичної нестабільності Болгарія готується привести до присяги новий уряд. Це незвичайна коаліція прозахідних, проросійських і популістських сил.

Передає УНН із посиланням на Adevărul та ORF.

Деталі

Болгарський парламент у четвер затвердив крихкий коаліційний уряд, що виник в результаті складного компромісу між різними політичними силами, щоб спробувати принести деяку стабільність країні, яка перебуває в розпалі серйозної політичної кризи.

Прозахідний правоцентристський альянс Герб-СДС, який набрав найбільшу кількість голосів на виборах, утворив альянс із проросійськими соціалістами (БСП-ОЛ) і антисистемними популістами ІТН.

Довідково

Болгарія переживає найглибшу політичну кризу за останні десятиліття після того, як на дострокових виборах у жовтні 2024 року не вдалося сформувати стабільний уряд. Майже через два місяці після виборів Росен Желязков, кандидат, висунутий найбільшою парламентською групою ГЄРБ-СДС, прийняв запрошення президента Румена Радева сформувати новий уряд.

Уряд був затверджений 125 голосами "за", 114 - "проти", без утриманих, і був підтриманий усіма депутатами коаліції ГЄРБ-СДС (Союз демократичних сил), коаліції БСП (Болгарська соціалістична партія) - Об'єднані ліві, партії "Є такий народ" (ТІПС) і парламентської групи "Демократія, права і свободи".

Затвердження незвичайної урядової коаліції пояснюється терміновою необхідністю вивести Болгарію з політичної кризи. 56-річний Росен Желязков зауважив, що залучені сторони "відклали свої політичні та ідеологічні розбіжності", щоб підписати коаліційну угоду.

Нагадаємо

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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