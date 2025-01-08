Україна та Болгарія підписали угоду про співпрацю у сфері освіти й науки
Київ • УНН
Міністри освіти України та Болгарії підписали угоду про співробітництво на наступні 4 роки. Документ передбачає академічну мобільність, обміни вчителів та підтримку національних меншин.
Міністри освіти і науки України Оксен Лісовий та Болгарії Галін Цоков підписали угоду про співробітництво та обміни. Про це Оксен Лісовий повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
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За словами міністра освіти і науки України, підписаний документ закладає основи для співпраці на наступні 4 роки за такими напрямами:
академічна мобільність студентів, науковців;
підвищення кваліфікації та обміни вчителів в Україні й Болгарії;
підтримка учнів, що належать до національних меншин, та забезпечення їхнього права вивчати рідну мову на всіх освітніх рівнях у комунальних закладах загальної середньої освіти України й Болгарії;
пряма співпраця закладів вищої освіти обох країн у межах програм "Еразмус+", "Горизонт Європа" та інших програм ЄС.
"Насамкінець запросив колегу Галіна Цокова відвідати українську столицю для продовження діалогу, а також подивитися, як функціонують заклади освіти та наукові установи під час повномасштабної війни", - додав міністр освіти України.
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