Украина и Болгария подписали соглашение о сотрудничестве в сфере образования и науки

Министры образования и науки Украины Оксен Лисовой и Болгарии Галин Цоков подписали соглашение о сотрудничестве и обменах. Об этом Оксен Лисовой сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

Детали

По словам министра образования и науки Украины, подписанный документ закладывает основы для сотрудничества на следующие 4 года по следующим направлениям:

академическая мобильность студентов, ученых;

повышение квалификации и обмены учителей в Украине и Болгарии;

поддержка учащихся, принадлежащих к национальным меньшинствам, и обеспечение их права изучать родной язык на всех образовательных уровнях в коммунальных учреждениях общего среднего образования Украины и Болгарии;

прямое сотрудничество высших учебных заведений обеих стран в рамках программ "Эразмус+", "Горизонт Европа" и других программ ЕС.

"Наконец пригласил коллегу Галина Цокова посетить украинскую столицу для продолжения диалога, а также посмотреть, как функционируют учебные заведения и научные учреждения во время полномасштабной войны", - добавил министр образования Украины.

Напомним

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