Украина и Болгария подписали соглашение о сотрудничестве в сфере образования и науки
Киев • УНН
Министры образования Украины и Болгарии подписали соглашение о сотрудничестве на следующие 4 года. Документ предусматривает академическую мобильность, обмены учителей и поддержку национальных меньшинств.
Министры образования и науки Украины Оксен Лисовой и Болгарии Галин Цоков подписали соглашение о сотрудничестве и обменах. Об этом Оксен Лисовой сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.
Детали
По словам министра образования и науки Украины, подписанный документ закладывает основы для сотрудничества на следующие 4 года по следующим направлениям:
академическая мобильность студентов, ученых;
повышение квалификации и обмены учителей в Украине и Болгарии;
поддержка учащихся, принадлежащих к национальным меньшинствам, и обеспечение их права изучать родной язык на всех образовательных уровнях в коммунальных учреждениях общего среднего образования Украины и Болгарии;
прямое сотрудничество высших учебных заведений обеих стран в рамках программ "Эразмус+", "Горизонт Европа" и других программ ЕС.
"Наконец пригласил коллегу Галина Цокова посетить украинскую столицу для продолжения диалога, а также посмотреть, как функционируют учебные заведения и научные учреждения во время полномасштабной войны", - добавил министр образования Украины.
Напомним
Платформа "Образование для ветеранов" предлагает 1200 образовательных программ от учреждений по всей Украине. Министр образования рассказал о наиболее востребованных профессиях и возможностях для обучения ветеранов.