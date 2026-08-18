Более трети боёв на четырёх направлениях - Генштаб обновил данные с фронта

Более трети из 244 боёв на фронте за минувшие сутки пришлись на четыре направления — Покровское, Константиновское, Славянское и Северо-Слободожанское и Курское, указали в утренней сводке 18 августа в Генштабе ВСУ, пишет УНН.

Всего в течение минувших суток зафиксировано 244 боевых столкновения — сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанёс 91 авиационный удар, во время которых сбросил 306 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 11 138 дронов-камикадзе и осуществили 3310 обстрелов населённых пунктов и позиций наших войск, 50 — с применением реактивных систем залпового огня.

Артиллерийским обстрелам врага подверглись населённые пункты Кореньок, Нескучное, Бачевск, Сопыч, Уланово, Бунякино, Волфино, Горки, Рогизное, Кучеровка, Гутко-Ожинка Сумской области. Авиаудар противник нанёс по району Толстодубового.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, два района сосредоточения живой силы противника, две артиллерийские системы, одно средство ПВО и пять пунктов управления беспилотными летательными аппаратами.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слободожанском и Курском направлениях за минувшие сутки наши защитники остановили 17 вражеских штурмов. В то же время агрессор нанёс три авиаудара, сбросив девять авиабомб, осуществил 64 обстрела позиций наших войск и населённых пунктов, в том числе девять — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слободожанском направлении украинские подразделения отбили семь атак противника. Захватчики пытались продвинуться в районе Волчанска и в направлении населённых пунктов Бочковое, Лиман, Избицкое, Нестерное и Волоховка.

На Купянском направлении произошло пять наступательных действий врага в направлении Радьковки и Петропавловки.

Попытки вклиниться в нашу оборону отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты дважды атаковали в районах населённых пунктов Заречное и Новоселовка.

На Славянском направлении противник осуществил 17 штурмовых действий в районах населённых пунктов Ризниковка, Кривая Лука, Закитное и в направлении Рай-Александровки и Николаевки.

На Краматорском направлении российские захватчики осуществили пять наступательных действий в районе Миньковки и в направлении Юрковки.

На Константиновском направлении зафиксировано 27 атак. Захватчики вели штурмовые действия в районах населённых пунктов Константиновка, Иванополье, Иллиновка, Новоселовка, Софиевка, Русский Яр и в направлении населённых пунктов Вольное, Кучеров Яр, Новопавловка.

34 атаки осуществил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населённых пунктов Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка и в направлении населённых пунктов Новый Донбасс, Анновка, Шевченко, Белицкое, Новогришино, Мирное, Васильевка, Сергеевка, Светлое, Филия.

На Александровском направлении захватчики осуществили одну атаку в направлении Нового Запорожья.

На Гуляйпольском направлении оккупанты 11 раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в направлении населённых пунктов Ровное, Воздвижевка, Цветковое, Горькое, Чаривное и в районе Железнодорожного.

На Ореховском направлении наши защитники остановили четыре попытки противника продвинуться вперёд в направлениях Приморского, Лукьяновского и в районе Плавней.

На Приднепровском направлении произошло одно боевое столкновение с противником.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Россия за сутки потеряла более 1200 военнослужащих и 540 единиц техники