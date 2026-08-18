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Понад третина боїв на чотирьох напрямках - Генштаб оновив дані з фронту

Київ • УНН

 • 2518 перегляди

За минулу добу на фронті зафіксовано 244 бойових зіткнення. Найбільше атак відбито на Покровському та Костянтинівському напрямках.

Понад третина боїв на чотирьох напрямках - Генштаб оновив дані з фронту

Понад третина з 244 боїв на фронті минулої доби припала на чотири напрямки - Покровський, Костянтинівський, Слов'янський та Північно-Слобожанський і Курський, вказали у ранковому зведенні 18 серпня у Генштабі ЗСУ, пише УНН.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 244 бойових зіткнення

- повідомили у Генштабі.

Вчора противник здійснив 91 авіаційний удар, під час яких скинув 306 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 11 138 дронів-камікадзе та здійснили 3310 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, 50 - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Артилерійських обстрілів ворога зазнали населені пункти Кореньок, Нескучне, Бачівськ, Сопич, Уланове, Бунякине, Волфине, Гірки, Рогізне, Кучерівка, Гутко-Ожинка Сумської області. Авіаудару противник завдав по району Товстодубового.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, два райони зосередження живої сили противника, дві артилерійські системи один засіб ППО та п’ять пунктів управління безпілотними літальними апаратами.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші захисники зупинили 17 ворожих штурмів. Водночас агресор завдав трьох авіаударів, скинувши дев’ять авіабомб, здійснив 64 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема дев’ять з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили сім атак противника. Загарбники намагалися просунутися у районі Вовчанська та в бік населених пунктів Бочкове, Лиман, Ізбицьке, Нестерне й Волохівка.

На Куп’янському напрямку відбулося п’ять наступальних дій ворога у бік Радьківки та Петропавлівки.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти двічі атакували в районах населених пунктів Зарічне та Новоселівка.

На Слов’янському напрямку противник здійснив 17 штурмових дій у районах населених пунктів Різниківка, Крива Лука, Закітне та в бік Рай-Олександрівки й Миколаївки.

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили п’ять наступальних дій в районі Міньківки та в бік Юрківки.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 27 атак. Загарбники вели штурмові дії у районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Новоселівка, Софіївка, Русин Яр та у бік населених пунктів Вільне, Кучерів Яр, Новопавлівка.

34 атаки здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка та в бік населених пунктів Новий Донбас, Ганнівка, Шевченко, Білицьке, Новогришине, Мирне, Василівка, Сергіївка, Світле, Філія.

На Олександрівському напрямку загарбники здійснили одну атаку у бік Нового Запоріжжя.

На Гуляйпільському напрямку окупанти 11 разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Рівне, Воздвижівка, Цвіткове, Гірке, Чарівне та в районі Залізничного.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили чотири спроби противника просунутися вперед у напрямках Приморського, Лук’янівського та в районі Плавнів.

На Придніпровському напрямку відбулося одне боєзіткнення з противником.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

росія за добу втратила понад 1200 військових і 540 одиниць техніки18.08.26, 07:11 • 2956 переглядiв

Юлія Шрамко

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