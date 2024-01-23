Более двух десятков раненых, среди них дети: в Киеве завершили аварийно-спасательные работы в результате авиаудара рф

В столице завершены аварийно-спасательные работы в результате утреннего ракетного удара рф. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Детали

В Службу спасения поступило 176 сообщений о взрывах и возгораниях в Святошинском, Печерском и Соломенском районах.

На 20 различных локациях работали почти 200 спасателей и 40 единиц техники.

22 человека пострадали, в том числе 4 детей, 12 человек госпитализированы. Эвакуировали и спасали 55 человек. Психологи ГСЧС оказали помощь около 80 людям - резюмировали в ГСЧС.

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Кроме того, в результате российского удара было повреждено 28 объектов, среди которых жилые дома, медучреждение, учебные заведения и автомобили.

Дополнение

В Святошинском районе столицы саперы изъяли боевую часть ракеты Х-101. На кадрах, опубликованных ГСЧС, видно, что часть ракеты упала во дворе, посреди многоквартирных домов.

Напомним

После удара по столице, жителей пострадавших зданий могут эвакуировать в ближайшие пункты несокрушимости, - там люди могут связаться с родственниками, получат горячие напитки и психологическую помощь.

Далее люди по желанию могут быть временно направлены в гостиницы или общежития на период времени восстановления их жилья.