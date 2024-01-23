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Сапери вилучили бойову частину ракети Х-101 у Святошинському районі столиці

Сапери вилучили бойову частину ракети Х-101 у Святошинському районі столиці

Київ • УНН

 • 62169 перегляди

У Святошинському районі Києва піротехніки безпечно вилучили боєголовку ракети Х-101.

У Святошинському районі столиці сапери вилучили бойову частину ракети Х-101. На кадрах, опублікованих ДСНС, видно, що частина ракети впала на подвір'ї, посеред багатоквартирних будинків, передає УНН.

Деталі

Повідомляється, що піротехніки Мобільного рятувального центру ДСНС України під час ліквідації наслідки обстрілу столиці у Святошинському районі безпечно вилучили знайдено бойову частину ракети Х-101.

Також сапери за іншою адресою вилучили уламки ракети, що не становили загрози.

Нагадаємо

У Святошинському районі внаслідок падіння уламків пошкоджені балкони з 1 до 5 поверхи житлового будинку та 4 квартири. В іншому будинку виявили нерозірвану бойову частину ракети – мешканців будинку евакуювали. Також у Святошинському районі загорілася нежитлова двоповерхова будівля. За іншою адресою палали автомобілі.

Частина російських ракет не долетіла до цілей через роботу українських систем РЕБ та застарілість своїх механізмів - Ігнат23.01.24, 12:33 • 24276 переглядiв

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