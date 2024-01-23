Саперы изъяли боевую часть ракеты Х-101 в Святошинском районе столицы
Киев • УНН
В Святошинском районе Киева пиротехники безопасно изъяли боеголовку ракеты Х-101.
В Святошинском районе столицы саперы изъяли боевую часть ракеты Х-101. На кадрах, опубликованных ГСЧС, видно, что часть ракеты упала во дворе, посреди многоквартирных домов, передает УНН.
Детали
Сообщается, что пиротехники Мобильного спасательного центра ГСЧС Украины во время ликвидации последствия обстрела столицы в Святошинском районе безопасно изъяли найденную боевую часть ракеты Х-101.
Также саперы по другому адресу изъяли обломки ракеты, которые не представляли угрозы.
Напомним,
В Святошинском районе в результате падения обломков повреждены балконы с 1 по 5 этажи жилого дома и 4 квартиры. В другом доме обнаружили неразорвавшуюся боевую часть ракеты - жителей дома эвакуировали. Также в Святошинском районе загорелось нежилое двухэтажное здание. По другому адресу пылали автомобили.
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Саперы изъяли боевую часть ракеты Х-101 в Святошинском районе столицы
В Святошинском районе Киева пиротехники безопасно изъяли боеголовку ракеты Х-101.
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