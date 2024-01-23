Часть российских ракет не долетела до целей из-за работы украинских систем РЭБ и устарелости своих механизмов - Игнат
Киев • УНН
Некоторые российские ракеты не достигли своих целей благодаря работе РЭБ. Также среди причин - устаревшие механизмы российских ракет, сообщил спикер Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.
Часть российских ракет, которыми оккупанты обстреливали сегодня Украину, не долетела до целей из-за устарелости их механизмов, а также среди причин заблаговременного падения ракет - работа украинских РЭБ. Об этом рассказал в эфире телеканала Киев 24 спикер Воздушных сил Юрий Игнат, передает УНН.
Детали
Он отметил, что 23 января оккупанты нанесли удары и крылатыми ракетами, и баллистическими. Всего была запущена 41 ракета, уничтожена в небе 21 из них. В том числе удалось сбить все 15 запущенных крылатых ракет, 5 баллистических ракет, а также одну ракету Х-59.
А из тех ракет, которые не были уничтожены, не все достигли своих целей по разным причинам.
Те, что не сбили, не все долетели до целей вследствие определенных причин. Среди причин устарелость этого оружия, неполадки, а, возможно, и вмешательство наших РЭБ
Напомним
Силы обороны во время очередной атаки российских войск на Украину сбили 15 из 15 крылатых ракет X-101/Х-555/Х-55, всего уничтожена 21 вражеская ракета из 41 запущенных российскими войсками.
Известно также, что одна из российских ракет попала в квартиру в Святошинском районе Киева и не разорвалась. Из многоэтажки и соседних домов эвакуируют людей. На месте работают взрывотехники.
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Часть российских ракет не долетела до целей из-за работы украинских систем РЭБ и устарелости своих механизмов - Игнат
Некоторые российские ракеты не достигли своих целей благодаря работе РЭБ. Также среди причин - устаревшие механизмы российских ракет, сообщил спикер Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.
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