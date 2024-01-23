У Києві евакуюють людей з житлового будинку, де знайдено бойову частину ракети, що не розірвалася

У Святошинскьому районі евакуюють людей з будинку через знайдену частину російської ракети, що не розірвалася. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.

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ВІн написав, що у житловому будинку в Святошинському районі в одній з квартир виявили не здетоновану бойову частину ракету.

Відбувається евакуація людей з будинку - написав Кличко.

Нагадаємо

Зранку ворог наніс ракетний удар по Києву та Харкову. У Харкові зруйнований під'їзд багатоповерхівки, під завалами можуть бути люди.