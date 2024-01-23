У Києві евакуюють людей з житлового будинку, де знайдено бойову частину ракети, що не розірвалася
Київ • УНН
У житловому будинку у Святошинському районі було виявлено боєголовку ракети, що не розірвалася. Людей евакуюють.
У Святошинскьому районі евакуюють людей з будинку через знайдену частину російської ракети, що не розірвалася. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.
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ВІн написав, що у житловому будинку в Святошинському районі в одній з квартир виявили не здетоновану бойову частину ракету.
Відбувається евакуація людей з будинку
Нагадаємо
Зранку ворог наніс ракетний удар по Києву та Харкову. У Харкові зруйнований під'їзд багатоповерхівки, під завалами можуть бути люди.