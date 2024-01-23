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В Киеве эвакуируют людей из жилого дома, где найдена неразорвавшаяся боевая часть ракеты

В Киеве эвакуируют людей из жилого дома, где найдена неразорвавшаяся боевая часть ракеты

Киев  •  УНН

23 январь 2024, 06:27  •  29732 просмотра

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В жилом доме в Святошинском районе была обнаружена боеголовка ракеты, которая не разорвалась. Людей эвакуируют.

В Святошинском районе эвакуируют людей из дома из-за найденной части российской ракеты, которая не разорвалась. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает УНН.

Детали

Он написал, что в жилом доме в Святошинском районе в одной из квартир обнаружили не сдетонированную боевую часть ракеты.

Происходит эвакуация людей из дома

- написал Кличко.

Напомним,

Утром враг нанес ракетный удар по Киеву и Харькову. В Харькове разрушен подъезд многоэтажки, под завалами могут быть люди.

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Киев
У Києві евакуюють людей з житлового будинку, де знайдено бойову частину ракети, що не розірвалася
In Kyiv, people are evacuated from a residential building where an unexploded missile warhead was found
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