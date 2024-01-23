В Киеве эвакуируют людей из жилого дома, где найдена неразорвавшаяся боевая часть ракеты

В Святошинском районе эвакуируют людей из дома из-за найденной части российской ракеты, которая не разорвалась. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает УНН.

Детали

Он написал, что в жилом доме в Святошинском районе в одной из квартир обнаружили не сдетонированную боевую часть ракеты.

Происходит эвакуация людей из дома - написал Кличко.

Напомним,

Утром враг нанес ракетный удар по Киеву и Харькову. В Харькове разрушен подъезд многоэтажки, под завалами могут быть люди.