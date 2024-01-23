Частина російських ракет не долетіла до цілей через роботу українських систем РЕБ та застарілість своїх механізмів - Ігнат

Частина російських ракет, якими окупанти обстрілювали сьогодні Україну, не долетіла до цілей через застарілість їх механізмів, а також серед причин завчасного падіння ракет - робота українських РЕБ. Про це розповів в ефірі телеканалу Київ 24 речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає УНН.

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Він зазначив, що 23 січня окупанти завдали ударів і крилатими ракетами, і балістичними. Усього було запущено 41 ракету, знищено в небі 21 із них. У тому числі вдалося збити усі 15 запущених крилатих ракет, 5 балістичних ракет, а також одну ракету Х-59.

А з тих ракет, які не було знищено, не всі досягли своїх цілей з різних причин.

Ті, що не збили, не всі долетіли до цілей внаслідок певних причин. Серед причин застарілість цієї зброї, неполадки, а, можливо, і втручання наших РЕБ - сказав Ігнат.

Нагадаємо

Сили оборони під час чергової атаки російських військ на Україну збили 15 з 15 крилатих ракет X-101/Х-555/Х-55, загалом знищено 21 ворожу ракету з 41 запущених російськими військами.

Відомо також, що одна з російських ракет влучила в квартиру у Святошинському районі Києва і не розірвалась. З багатоповерхівки і сусідніх будинків евакуюють людей. На місці працюють вибухотехніки.

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