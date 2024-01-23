Внаслідок ракетної атаки пошкоджені кілька будівель у трьох районах Києва
Київ • УНН
Кілька будівель у трьох районах Києва були пошкоджені внаслідок ранкового ракетного обстрілу рф. За словами мера Києва Віталія Кличка, кількість постраждалих зросла до 18.
Внаслідок ранкової ворожої атаки на Київ пошкоджені кілька будівель у Солом’янському, Святошинському та Печерському районах. На місцях працюють екстрені служби, повідомив мер столиці Віталій Кличко у Telegram, пише УНН.
Деталі
За його словами, у Святошинському районі внаслідок падіння уламків пошкоджені балкони з 1 до 5 поверхи житлового будинку та 4 квартири. В іншому будинку виявили нерозірвану бойову частину ракети – мешканців будинку евакуювали. Також у Святошинському районі загорілася нежитлова двоповерхова будівля. За іншою адресою палали автомобілі, вказав Кличко.
У Соломʼянському районі, в багатоквартирному будинку вибуховою хвилею вибило вікна. Крім того, у кількох квартирах сталося загоряння. Також руйнувань зазнала двоповерхова нежитлова будівля.
Також у Печерському районі внаслідок влучання в нежитлову будівлю сталася пожежа. Під час ліквідації наслідків обстрілу виявили одного потерпілого.
Крім того, зі слів Кличка, у Дарницькому районі зафіксовано кілька місць падіння уламків, зокрема на дах 9-поверхового житлового будинку - без загоряння та поблизу території дитячого садочка — теж без подальшого горіння.
Доповнення
Кількість постраждалих внаслідок ранкової ворожої атаки на Київ зросла до 18, одна постраждала жінка - у реанімації, вона жива. Російські війська сьогодні вранці нанесли комбінований удар по Києву. Спочатку були запущені крилаті ракети, а потім, ймовірно, балістичні. Попередньо, близько 20 ракет летіло на Київ під час чергової атаки рф. Вони всі були уражені засобами ППО.
Додамо
Директор Київського науково-дослідного інституту Олександр Рувін раніше повідомив, що в російських ракетах Х-101, якими ворог наносить удари по Україні, вже використовуються певні модифікації.
"За першими результатами бачимо, що у стратегічній крилатій ракеті типу "Х-101" наявні певні модифікації та постановники пасивних завад, відстрілюються діпольні відбивачі. Велика частина елементної бази має значні пошкодження, фізично знищена практично вся мікроелектроніка. Водночас маркування окремих ідентифікованих елементів ракет "Х-101" свідчить про їх виготовлення у 3-4 кварталі 2023 року. Ймовірно, можемо зробити висновок, що це означає відсутність у ворога значних запасів такого типу зброї, а після виготовлення вони одразу передаються під бойові завдання.", - розповів Рувін.