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Внаслідок ракетної атаки пошкоджені кілька будівель у трьох районах Києва

Внаслідок ракетної атаки пошкоджені кілька будівель у трьох районах Києва

Київ • УНН

 • 25132 перегляди

Кілька будівель у трьох районах Києва були пошкоджені внаслідок ранкового ракетного обстрілу рф. За словами мера Києва Віталія Кличка, кількість постраждалих зросла до 18.

Внаслідок ранкової ворожої атаки на Київ пошкоджені кілька будівель у Солом’янському, Святошинському та Печерському районах. На місцях працюють екстрені служби, повідомив мер столиці Віталій Кличко у Telegram, пише УНН

Деталі 

За його словами, у Святошинському районі внаслідок падіння уламків пошкоджені балкони з 1 до 5 поверхи житлового будинку та 4 квартири. В іншому будинку виявили нерозірвану бойову частину ракети – мешканців будинку евакуювали. Також у Святошинському районі загорілася нежитлова двоповерхова будівля. За іншою адресою палали автомобілі, вказав Кличко. 

У Соломʼянському районі, в багатоквартирному будинку вибуховою хвилею вибило вікна. Крім того, у кількох квартирах сталося загоряння. Також руйнувань зазнала двоповерхова нежитлова будівля.

Також у Печерському районі внаслідок влучання в нежитлову будівлю сталася пожежа. Під час ліквідації наслідків обстрілу виявили одного потерпілого.

Крім того, зі слів Кличка, у Дарницькому районі зафіксовано кілька місць падіння уламків, зокрема на дах 9-поверхового житлового будинку - без загоряння та поблизу території дитячого садочка — теж без подальшого горіння.

Доповнення 

Кількість постраждалих внаслідок ранкової ворожої атаки на Київ зросла до 18, одна постраждала жінка - у реанімації, вона жива.  Російські війська сьогодні вранці нанесли комбінований удар по Києву. Спочатку були запущені крилаті ракети, а потім, ймовірно, балістичні.  Попередньо, близько 20 ракет летіло на Київ під час чергової атаки рф. Вони всі були уражені засобами ППО.

Додамо

Директор Київського науково-дослідного інституту Олександр Рувін раніше повідомив, що в російських ракетах Х-101, якими ворог наносить удари по Україні, вже використовуються певні модифікації.

 "За першими результатами бачимо, що у стратегічній крилатій ракеті типу "Х-101" наявні певні модифікації та постановники пасивних завад, відстрілюються діпольні відбивачі. Велика частина елементної бази має значні пошкодження, фізично знищена практично вся мікроелектроніка. Водночас маркування окремих ідентифікованих елементів ракет "Х-101" свідчить про їх виготовлення у 3-4 кварталі 2023 року. Ймовірно, можемо зробити висновок, що це означає відсутність у ворога значних запасів такого типу зброї, а після виготовлення вони одразу передаються під бойові завдання.", - розповів Рувін.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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