На Київ летіло близько 20 ракет, їх вразили сили ППО - Поворозник

Попередньо, близько 20 ракет летіло на Київ під час чергової атаки рф. Вони всі були уражені засобами ППО. Про це заявив заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі Радіо Свобода, передає кореспондент УНН.

За попередніми даними, близько 20 ракет летіло на Київ, вони всі уражені засобами ППО. Це все уламки, які падали практично по всій території міста… - сказав Поворозник.

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Мер столиці Віталій Кличко повідомляв, що кількість постраждалих внаслідок ранкової ворожої атаки на Київ зросла до 18, одна постраждала жінка - у реанімації, вона жива.