На Київ летіло близько 20 ракет, їх вразили сили ППО - Поворозник
Київ • УНН
Київ зазнав російської атаки з використанням близько 20 ракет
Попередньо, близько 20 ракет летіло на Київ під час чергової атаки рф. Вони всі були уражені засобами ППО. Про це заявив заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі Радіо Свобода, передає кореспондент УНН.
За попередніми даними, близько 20 ракет летіло на Київ, вони всі уражені засобами ППО. Це все уламки, які падали практично по всій території міста…
Доповнення
Мер столиці Віталій Кличко повідомляв, що кількість постраждалих внаслідок ранкової ворожої атаки на Київ зросла до 18, одна постраждала жінка - у реанімації, вона жива.