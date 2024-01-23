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На Киев летело около 20 ракет, их поразили силы ПВО - Поворозник

На Киев летело около 20 ракет, их поразили силы ПВО - Поворозник

Киев  •  УНН

23 январь 2024, 07:39  •  14663 просмотра

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Киев подвергся российской атаке с использованием около 20 ракет

Предварительно, около 20 ракет летело на Киев во время очередной атаки рф. Они все были поражены средствами ПВО. Об этом заявил заместитель главы КГГА Николай Поворозник в эфире Радио Свобода, передает корреспондент УНН.

По предварительным данным, около 20 ракет летело на Киев, они все поражены средствами ПВО. Это все обломки, которые падали практически по всей территории города...

- сказал Поворозник.

Дополнение

Мэр столицы Виталий Кличко сообщал, что количество пострадавших в результате утренней вражеской атаки на Киев возросло до 18, одна пострадавшая женщина - в реанимации, она жива.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
На Київ летіло близько 20 ракет, їх вразили сили ППО - Поворозник
About 20 missiles flying at Kyiv, hit by air defense forces - Povoroznyk
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