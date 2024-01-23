На Киев летело около 20 ракет, их поразили силы ПВО - Поворозник
Киев • УНН
Киев подвергся российской атаке с использованием около 20 ракет
Предварительно, около 20 ракет летело на Киев во время очередной атаки рф. Они все были поражены средствами ПВО. Об этом заявил заместитель главы КГГА Николай Поворозник в эфире Радио Свобода, передает корреспондент УНН.
По предварительным данным, около 20 ракет летело на Киев, они все поражены средствами ПВО. Это все обломки, которые падали практически по всей территории города...
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Мэр столицы Виталий Кличко сообщал, что количество пострадавших в результате утренней вражеской атаки на Киев возросло до 18, одна пострадавшая женщина - в реанимации, она жива.
На Киев летело около 20 ракет, их поразили силы ПВО - Поворозник
Киев подвергся российской атаке с использованием около 20 ракет.
Атака рф на Харьков: оккупанты повторно били по тем же локациям, есть раненые полицейские
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Оккупанты обстреляли 25 населенных пунктов Запорожской области, вызвав разрушения жилых домов - Малашко
российские войска нанесли около 150 ударов по 25 населенным пунктам Запорожской области, в результате чего были повреждены жилые дома. Несмотря на артиллерийские и авиационные удары, которые включали 36 атак с использованием БПЛА, жертв нет.
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В результате ракетного обстрела поврежден спортивный комплекс Укрзализници, где тренировались дети
Спортивный комплекс железнодорожников в Киеве, который посещают более 500 детей, был поврежден в результате ракетного обстрела. На тот момент там не было детей, но один человек получил ранения.
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Жертвами атаки рф на Харьков, предварительно, стали уже три человека - МВД
По словам министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, российские войска атаковали Харьков, в результате чего, предварительно, погибли три человека и около 30 получили ранения.
В Киевской области в результате падения обломков российских ракет три человека пострадали, попаданий не зафиксировано
В Киевской области три человека получили ранения в результате падения обломков российских ракет. По словам Руслана Кравченко, попаданий не было.
Утренняя атака рф на Украину унесла жизни пяти человек, по меньшей мере 40 пострадали - МВД
По словам министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, в результате утреннего ракетного удара российских войск в Украине погибли пять человек и по меньшей мере 40 пострадали.