Атака рф на Київ: окупанти завдали комбінований удар по місту з використанням крилатих ракет та балістики

Російські війська сьогодні вранці нанесли комбінований удар по Києву. Спочатку були запущені крилаті ракети, а потім, ймовірно, балістичні. Про це в ефірі телемарафону розповів речник КМВА Михайло Шаманов, передає УНН.

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"Відомо, що столиця була атакована комбінованим ударом. Спочатку були запущені крилаті ракети Х-101, Х-555 з району Каспійського моря, а потім була, ймовірно, балістика. Скоріше за все це були "Іскандери", - сказав Шаманов.

Він додав, що точні дані нададуть Повітряні сили.

Нагадаємо

Зранку російська армія завдала масованого удару по Україні. Вибухи лунали у Києві, працювала протиповітряна оборона.

Внаслідок ранкового обстрілу Києва одна жінка загинула і четверо людей отримали поранення.